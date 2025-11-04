International
മുൻ യു എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡിക്ക് ചെനി അന്തരിച്ചു
ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിന്റെ സൂത്രധാരൻ
വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി | മുൻ യു എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡിക്ക് ചെനി അന്തരിച്ചു. 84 വയസ്സായിരുന്നു. ന്യുമോണിയയും, ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളും കാരണമാണ് മരണമെന്ന് കുടുംബം അറിയിച്ചു.
റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജോർജ്ജ് ഡബ്ല്യു ബുഷിന്റെ കീഴിൽ 2001 മുതൽ 2009 വരെയാണ് ചെനി വൈസ് പ്രസിഡന്റായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത്. 1970-കളിൽ പ്രസിഡന്റ് ജെറാൾഡ് ഫോർഡിന്റെ വൈറ്റ് ഹൗസ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ആയി പ്രവർത്തിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ദശാബ്ദക്കാലം ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ അംഗമായത്.
9/11 ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമേരിക്ക നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളുടെ പ്രധാന ശില്പിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2003-ൽ ഇറാഖ് ആക്രമണത്തിന്റെ ആദ്യകാല വക്താക്കളിൽ ഒരാളും ചെനിയായിരുന്നു. പിന്നീട്, പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ കടുത്ത വിമർശകനായി അദ്ദേഹം മാറി.
പ്രസിഡന്റാകാത്ത, അതിന് ശ്രമിക്കാത്ത ഒരാളായിരുന്നിട്ടും, ഡിക്ക് ചെനി അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു ശക്തനായ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി റിപ്പബ്ലിക്കൻ വൃത്തങ്ങളിലെ അണിയറ കളിക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 1970-കളിൽ പ്രസിഡന്റ് ജെറാൾഡ് ഫോർഡിന്റെ വൈറ്റ് ഹൗസ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ആയും 1980-കളിൽ വയോമിംഗിൽ നിന്നുള്ള സ്വാധീനമുള്ള കോൺഗ്രസ് അംഗമായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു.
എന്നാൽ, ജോർജ്ജ് എച്ച് ഡബ്ല്യു ബുഷിന്റെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയായി ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിന്റെ ശില്പിയായി പ്രവർത്തിച്ചതും, പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജോർജ്ജ് ഡബ്ല്യു ബുഷിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിച്ചതുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചത്. ജൂനിയർ ബുഷിന്റെ ഭരണകാലത്ത്, ഔപചാരികമായി കാര്യമായ അധികാരമില്ലാത്ത വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന പദവിയെ, 9/11 ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമേരിക്കൻ വിദേശനയവും ദേശീയ സുരക്ഷയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഡെപ്യൂട്ടി പ്രസിഡന്റായി അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് മാറ്റി.
എന്നാൽ ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും ജനപ്രീതിയില്ലായ്മയും അദ്ദേഹവും ബുഷും തമ്മിൽ ഭിന്നതക്ക് കാരണമായി. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അടുത്ത റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രസിഡന്റായ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര നയങ്ങളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു.