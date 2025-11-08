Kerala
മുന് എക്സൈസ് മന്ത്രിയും കോണ്ഗ്രസ് നേതാവുമായ രഘുചന്ദ്രബാല് അന്തരിച്ചു
1991ല് കരുണാകരന് മന്ത്രിസഭയില് എക്സൈസ് മന്ത്രി ആയിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം|മുന് എക്സൈസ് മന്ത്രിയും കോണ്ഗ്രസ് നേതാവുമായ എം ആര് രഘുചന്ദ്രബാല് അന്തരിച്ചു. 75 വയസ്സായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് ഇന്ന് പുലര്ച്ചെയായിരുന്നു അന്ത്യം. 1991ല് കരുണാകരന് മന്ത്രിസഭയില് എക്സൈസ് മന്ത്രി ആയിരുന്നു. എക്സൈസ് മന്ത്രി ആയിരിക്കെ ഗാര്ഡുകളുടെ കാക്കിയിട്ട് കള്ളവാറ്റുകാരെ തേടി കാടുകയറി പരിശോധനകള് നടത്തിയതു അന്ന് വലിയ വാര്ത്തയായിരുന്നു.
1980ല് കോവളത്തുനിന്നും 1991ല് പാറശാലയില്നിന്നും അദ്ദേഹം നിയമസഭയില് എത്തി. കാഞ്ഞിരംകുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാടകങ്ങള് എഴുതുകയും അഭിനയിക്കുകയും ഗാനങ്ങള് തയാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ സി എം ഓമന. മക്കള്: ആര് പ്രപഞ്ച് ഐഎഎസ്, ആര് വിവേക്
