Connect with us

Kerala

കുറ്റിപ്പുറത്ത് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് മറിഞ്ഞ് അഞ്ച് പേർക്ക് പരുക്ക്

അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് വിവാഹനിശ്ചയത്തിന് പോയ സംഘം

Published

Aug 17, 2025 3:51 pm |

Last Updated

Aug 17, 2025 5:20 pm

മലപ്പുറം | കുറ്റിപ്പുറത്ത് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് മറിഞ്ഞ് പിഞ്ചുകുഞ്ഞ് അടക്കം അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ആരുടെയും പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ല. വിവാഹനിശ്ചയത്തിന് പോയി മടങ്ങിയ സംഘം സഞ്ചരിച്ച ബസാണ് കുറ്റിപ്പുറം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിനരികിലെ കൈലാസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് സമീപം ഉച്ചക്ക് ശേഷം അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.  12 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് ബസ് മറിഞ്ഞു. കോട്ടക്കലില്‍ നിന്ന് ചമ്രവട്ടത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു.

മറ്റൊരു വാഹനത്തിന് വഴി കൊടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. പരുക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kuwait

ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണർന്നിരിക്കുക: ഡോ. മുഹമ്മദ്‌ കുഞ്ഞി സഖാഫി 

Kerala

ശബരിമല വിമാനത്താവളം 2028ല്‍ കമ്മിഷന്‍ ചെയ്യും: മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവന്‍

Kerala

കേരളത്തിലേക്ക് എം ഡി എം എ കടത്ത്: മുഖ്യകണ്ണിയായ നൈജീരിയൻ സ്വദേശി പിടിയിൽ

National

ബി ജെ പി എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ജയിക്കുന്നത് കള്ളവോട്ട് കൊണ്ട്: രാഹുൽ ഗാന്ധി

National

രണ്ടിടത്ത് പേരുണ്ടെന്ന് കരുതി കള്ളവോട്ട് നടക്കില്ലെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

Kerala

പാലായിൽ കുടുംബത്തോട് പിണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ റിട്ട. എസ് ഐ മരിച്ച നിലയിൽ

Kerala

കോഴിക്കോട്ട് രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു