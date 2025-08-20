Connect with us

Kerala

പാലക്കാട്ട് സ്കൂൾ പരിസരത്ത് പന്നിപ്പടക്കം പൊട്ടി

സ്കൂൾ പരിസരത്ത് പോലീസ് പരിശോധന

Published

Aug 20, 2025 7:26 pm |

Last Updated

Aug 20, 2025 7:26 pm

പാലക്കാട് | പാലക്കാട് മൂത്താൻതറയിൽ സ്കൂൾ പരിസരത്ത് പന്നിപ്പടക്കം പൊട്ടി. വൈകിട്ട് 4.45ഓടെ ദേവി വിദ്യാനികേതൻ സ്കൂളിന് സമീപമാണ് സംഭവം. സ്കൂളിന് പരിസരത്ത് നിന്ന് പത്ത് വയസുകാരനാണ് പന്നിപ്പടക്കം കിട്ടിയത്.

പന്നിപ്പടക്കം കുട്ടി എറിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ചെറിയ ശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. ശബ്ദംകേട്ട നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. സ്കൂൾ പരിസരത്ത് പോലീസ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ പന്നിപ്പടക്കമെന്ന് സംശയിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തി. ബോംബ് സ്ക്വാഡ് എത്തി സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ കേസെടുക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സാമൂഹികാധിഷ്ഠിത സാന്ത്വന പരിചരണ പദ്ധതി; കേരള മോഡല്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്

National

ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയത് നായപ്രേമി; വധശ്രമത്തിന് കേസ്

National

പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമിങ് ബില്‍ പാസ്സാക്കി ലോക്‌സഭ

Kerala

ജയിലിലാകുന്ന മന്ത്രിമാരെ നീക്കാനുള്ള ബിൽ സംഘ്പരിവാറിന്റെ കുതന്ത്രം: മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങള്‍ അയച്ചു; യുവ നേതാവിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി പുതുമുഖ നടി

Kerala

പാലക്കാട്ട് സ്കൂൾ പരിസരത്ത് പന്നിപ്പടക്കം പൊട്ടി

Kerala

എം എസ് എഫിൻ്റെത് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് മതത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറികെട്ട സംസ്കാരം; വിമർശവുമായി കെ എസ് യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി