Connect with us

Kerala

സ്ത്രീകളെ പിന്തുടര്‍ന്ന് ശല്യം ചെയ്തു, ഇരകളെ ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രത്തിന് നിര്‍ബന്ധിച്ചു; രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എംഎല്‍എക്കെതിരെ കോടതിയില്‍ എഫ്‌ഐആര്‍

18 നും 60 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളാണ് പീഡനത്തിന് ഇരകളായതെന്നും ക്രൈബ്രാഞ്ച് സമര്‍പ്പിച്ച എഫഐആറില്‍ പറയുന്നു.

Published

Sep 04, 2025 12:14 pm |

Last Updated

Sep 04, 2025 12:14 pm

തിരുവനന്തപുരം |  ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണങ്ങളില്‍ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എംഎല്‍എയ്ക്കെതിരെ അന്വേഷണ സംഘം എഫ്ഐആര്‍ കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു. പീഡനത്തിന് ഇരകളായ സ്ത്രീകളെ ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രത്തിന് നിര്‍ബന്ധിച്ചുവെന്നും, 18 നും 60 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളാണ് പീഡനത്തിന് ഇരകളായതെന്നും ക്രൈബ്രാഞ്ച് സമര്‍പ്പിച്ച എഫഐആറില്‍ പറയുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് എഫ്‌ഐആര്‍ സമര്‍പ്പിച്ചത്.

പത്തു പരാതികള്‍ ലഭിച്ചതില്‍ പലതും ഗുരുതരമാണെന്നും, ഒന്നിലേറെ സ്ത്രീകള്‍ ഇരയാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും എഫ്ഐആറില്‍ പറയുന്നു. മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ പരാതികളുടേയും മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. രാഹുലിനെതിരെ ബി എന്‍ എസ് 78(2), 351 പൊലീസ് ആക്ട് 120 എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.സ്ത്രീകളെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പിന്തുടര്‍ന്ന് ശല്യം ചെയ്തു. ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രത്തിന് നിര്‍ബന്ധിച്ച് സന്ദേശം അയച്ചെന്നും ഫോണില്‍ സ്ത്രീകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും എഫ്ഐആറില്‍ പറയുന്നു. പരാതിക്കാരില്‍ ഒരാളായ അഡ്വ ഷിന്‍ോയില്‍ നിന്നും ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് മൊഴിയെടുത്തിരുന്നത്. രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ ഉയര്‍ന്ന ആരോപണങ്ങളില്‍ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെയും മൊഴി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഓണാഘോഷത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് വീട്ടിലെത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കുഴഞ്ഞ് വീണു മരിച്ചു

National

അനധികൃത മരംമുറി; പ്രളയബാധിത സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ച് സുപ്രീം കോടതി

Kerala

സ്ത്രീകളെ പിന്തുടര്‍ന്ന് ശല്യം ചെയ്തു, ഇരകളെ ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രത്തിന് നിര്‍ബന്ധിച്ചു; രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എംഎല്‍എക്കെതിരെ കോടതിയില്‍ എഫ്‌ഐആര്‍

Kerala

കേസ് ഒതുക്കാന്‍ 20 ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്ന് സുജിത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍; ദുര്‍ബല വകുപ്പുകള്‍ ചേര്‍ത്ത് പോലീസുകാരെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമമെന്നും ആരോപണം

Kerala

പാലക്കാട് പോലീസുകാരനെ കടത്തിണ്ണയില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

Kerala

ആര്‍മി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലി; സെപ്തംബര്‍ 10 മുതല്‍ 16 വരെ നെടുങ്കണ്ടത്ത്

Kerala

വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം; മലപ്പുറത്ത് പത്ത് വയസുകാരന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു