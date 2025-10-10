National
അയോധ്യയില് വീടിനുള്ളില് സ്ഫോടനം; മൂന്ന് കുട്ടികള് ഉള്പ്പടെ അഞ്ചുപേര് മരിച്ചു
അപകടത്തില് നിരവധി പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു
ലക്നോ|ഉത്തര്പ്രദേശിലെ അയോധ്യയില് വീടിനുള്ളില് സ്ഫോടനം. സ്ഫോടനത്തില് മൂന്ന് കുട്ടികള് ഉള്പ്പടെ അഞ്ചുപേര് മരിച്ചു. അപകടത്തില് നിരവധി പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നലെ രാത്രി 7.15ന് പുരകലന്തര് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയിലാണ് സംഭവം. സ്ഫോടനത്തില് തകര്ന്ന വീടിനുള്ളില് ആളുകള് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്ഫോടകവസ്തുക്കള് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സ്ഫോടന കാരണം എല്പിജി സിലിണ്ടറോ പ്രഷര് കുക്കറോ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാകാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ഹൃദയാഘാതം; നടനും പ്രഫഷണല് ബോഡി ബില്ഡറുമായ വരീന്ദര് സിങ് ഗുമന് അന്തരിച്ചു
National
അയോധ്യയില് വീടിനുള്ളില് സ്ഫോടനം; മൂന്ന് കുട്ടികള് ഉള്പ്പടെ അഞ്ചുപേര് മരിച്ചു
Kerala
ആഡംബര കാറിനുവേണ്ടി പിതാവിനെ മകന് ആക്രമിച്ചു; മകനെ തിരിച്ച്കമ്പിപ്പാരകൊണ്ട് ആക്രമിച്ച് പിതാവ്
National
കർണാടകയിൽ സ്ത്രീ ജീവനക്കാർക്ക് വർഷത്തിൽ 12 ദിവസം ആർത്തവാവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു
Kerala
പോലീസിന്റെ ഇന്റര്സെപ്റ്റര് വാഹനമിടിച്ച് അപകടം; അബിന്വര്ക്കിയും ലിജുവും സഞ്ചരിച്ച കാര് അടക്കം മൂന്ന് വാഹനങ്ങള് അപകടത്തില്പ്പെട്ടു
International
ഫിലിപ്പീൻസിൽ അതിശക്തമായ ഭൂകമ്പം; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്: തീരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നു
Kerala