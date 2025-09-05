Kasargod
മഞ്ചേശ്വരത്ത് വയോധികന് സ്വയം വെടിയുതിര്ത്ത് മരിച്ചു
മിയാപദവ് മദങ്കലിലെ സുബ്ബണ്ണ ഭട്ട് (86) ആണ് മരിച്ചത്.
കാസര്കോട് | മഞ്ചേശ്വരത്ത് വയോധികന് സ്വയം വെടിയുതിര്ത്ത് മരിച്ചു.
വിട്ടുമാറാത്ത അസുഖം മൂലമുള്ള മനോവിഷമം കാരണമുള്ള ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 2552056).
