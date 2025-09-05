Connect with us

Kasargod

മഞ്ചേശ്വരത്ത് വയോധികന്‍ സ്വയം വെടിയുതിര്‍ത്ത് മരിച്ചു

മിയാപദവ് മദങ്കലിലെ സുബ്ബണ്ണ ഭട്ട് (86) ആണ് മരിച്ചത്.

Published

Sep 05, 2025 8:13 pm |

Last Updated

Sep 05, 2025 8:39 pm

കാസര്‍കോട് | മഞ്ചേശ്വരത്ത് വയോധികന്‍ സ്വയം വെടിയുതിര്‍ത്ത് മരിച്ചു.

മിയാപദവ് മദങ്കലിലെ സുബ്ബണ്ണ ഭട്ട് (86) ആണ് മരിച്ചത്.

വിട്ടുമാറാത്ത അസുഖം മൂലമുള്ള മനോവിഷമം കാരണമുള്ള ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 2552056).

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

തിരുവില്വാമലയില്‍ കാര്‍ മരത്തിലിടിച്ചു; സ്ത്രീ മരിച്ചു

Kasargod

മഞ്ചേശ്വരത്ത് വയോധികന്‍ സ്വയം വെടിയുതിര്‍ത്ത് മരിച്ചു

Kerala

കൊല്ലം കുളത്തൂപ്പുഴയില്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട ജീപ്പ് മറിഞ്ഞു; വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

National

അനധികൃത മണ്ണെടുപ്പ് തടഞ്ഞ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി; അജിത് പവാറിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം

Kerala

ചങ്ങാടത്തിന്റെ കയര്‍ പൊട്ടി അപകടം; ഒഴുകിപ്പോയവരെ രക്ഷിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍മാര്‍

Kerala

എറണാകുളത്ത് നബിദിനാഘോഷത്തിനിടെ മദ്​റസാ അധ്യാപകൻ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

Kerala

മാനിപുരം ചെറുപുഴയില്‍ രണ്ടു കുട്ടികള്‍ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ടു; ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി