National
അമ്മക്ക് മുന്നില് എട്ട് വയസുകാരിയെ പുലി കടിച്ചുകൊന്നു
അമ്മയും മറ്റ് കൃഷിക്കാരും പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കെ പുലി ഗീതയെ കഴുത്തില് കടിച്ചെടുത്തു കാട്ടിലേക്ക് ഓടിമറയുകയായിരുന്നു.
ഭോപ്പാല് | അമ്മയോടൊപ്പം കൃഷിയിടത്തിലെത്തിയ എട്ടുവയസ്സുകാരിയെ പുലി കടിച്ചുകൊന്നു. മധ്യപ്രദേശിലെ ഭര്വാനി ജില്ലയിലെ കീര്ത ഫാലിയ ഗ്രാമത്തിലാണു ദാരുണ സംഭവം. ഗീത എന്ന പെണ്കുട്ടിയാണു കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
അമ്മയും മറ്റ് കൃഷിക്കാരും പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കെ പുലി ഗീതയെ കഴുത്തില് കടിച്ചെടുത്തു കാട്ടിലേക്ക് ഓടിമറയുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ, ഗീതയുടെ അമ്മയും മറ്റുള്ളവരും ശബ്ദമുണ്ടാക്കി പിന്നാലെ ഓടി. അല്പം അകലെ ഗീതയെ സാരമായി മുറിവേറ്റ നിലയില് കണ്ടെത്തി. ഉടന് അടുത്തുള്ള സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചിരുന്നു. കഴുത്തിന്റെ ഇരുവശവും പുലി കടിച്ചിരുന്നു.മേഖലയില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലി ഒരു ആടിനെ പിടികൂടിയിരുന്നു
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
മലപ്പുറത്ത് കണ്സ്യൂമര്ഫെഡില് വിജിലന്സ് പരിശോധന; കണക്കില്പ്പെടാത്ത പണം കണ്ടെടുത്തു
International
ലബനനില് ഇസ്റാഈലിന്റെ ഡ്രോണ് ആക്രമണം; മൂന്ന് കുട്ടികള് ഉള്പ്പെടെ അഞ്ച് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
National
അമ്മക്ക് മുന്നില് എട്ട് വയസുകാരിയെ പുലി കടിച്ചുകൊന്നു
Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നു ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; രണ്ട് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട്
National
സ്വത്ത് ഭാഗം വച്ച് നല്കിയില്ല; പിതാവിനെ മകന് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി
Kerala
മുന് മാനേജറെ മര്ദ്ദിച്ച കേസ്; ഉണ്ണി മുകുന്ദന് കോടതിയില് ഹാജരാകണം
Kerala