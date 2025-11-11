Connect with us

Kerala

പാമ്പ് കടിയേറ്റെന്ന് സംശയം; ഏട്ടു വയസുകാരി മരിച്ചു

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശരീരത്തില്‍ നീലനിറം കണ്ടെത്തിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കുട്ടിയെ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രി പ്രവേശിപ്പിച്ചത്

Published

Nov 11, 2025 2:06 pm |

Last Updated

Nov 11, 2025 2:06 pm

കോഴിക്കോട്| പാമ്പ് കടിയേറ്റെന്ന സംശയത്തെ തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഏട്ടു വയസുകാരി മരിച്ചു. കൊടുവള്ളി സ്വദേശി യുകെ ഹാരിസ് സഖാഫിയുടെ മകള്‍ ഫാത്തിമ ഹുസ്‌നയാണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശരീരത്തില്‍ നീലനിറം കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കുട്ടിയെ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രി പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

ഫാത്തിമ നിന്ന ഭാഗത്ത് പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞുപോകുന്നത് കണ്ടതായി സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നവര്‍ പറയുന്നു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ് മോര്‍ട്ടം ചെയ്യ്തതിന് ശേഷമേ മരണകാരണം വ്യക്തമാക്കാന്‍ സാധിക്കുവെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. മാനിപുരം സ്‌കൂളിലെ നാലാം ക്ലസ്സ് വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് ഫാത്തിമ ഹുസ്‌ന.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസ്; ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് എന്‍ വാസു അറസ്റ്റില്‍

National

നിഥാരി കൊലപാതക പരമ്പര; അവസാന കേസിലും കോലിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി സുപ്രീം കോടതി

Kerala

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍: സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്, ദീപ്തി മേരി വര്‍ഗീസും മത്സരത്തിന്

Kerala

സ്‌കൂബ പരിശീലനത്തിനിടെ കടന്നു പിടിച്ചു; ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ പരാതി നല്‍കി വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍

National

ബിഹാര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഉച്ചവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് 47.6ശതമാനം വോട്ട്

International

പാകിസ്ഥാനില്‍ കാര്‍ ബോംബ് സ്‌ഫോടനം;12 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

പെരുമ്പാവൂരില്‍ ബസും ടിപ്പറും കൂട്ടിയിടിച്ചു; 20ലധികം പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്