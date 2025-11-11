Business
കുതിച്ചുയര്ന്ന് സ്വര്ണവില; ഒറ്റയടിക്ക് 1800 രൂപ വര്ധിച്ചു
ഇന്ന് 92,600 രൂപയാണ് ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില.
കൊച്ചി| സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് വര്ധന. ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് 1800 രൂപ ഉയര്ന്ന് 92,000 കടന്നു. ഇന്ന് 92,600 രൂപയാണ് ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില. ഗ്രാമിന് 225 രൂപയാണ് വര്ധിച്ചത്. 11,575 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന്റെ വില. ഒക്ടോബര് 17ന് സ്വര്ണത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 97,360 രൂപയാണ് സര്വകാല റെക്കോര്ഡ്.
ആഗോള വിപണിയില് സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ മാറ്റം പോലും അടിസ്ഥാനപരമായി ഇന്ത്യയിലെ സ്വര്ണവിലയില് പ്രതിഫലിക്കും. എന്നാല് രാജ്യാന്തര വിപണിയില് സ്വര്ണത്തിന് വില കുറഞ്ഞാല് ഇന്ത്യയില് വില കുറയണമെന്ന നിര്ബന്ധവുമില്ല.
