അരിയില് ശുക്കൂര് വധക്കേസ് പ്രതി ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖല സെക്രട്ടറി
കേസിലെ 15ാം പ്രതിയായ ഷിജിന് മോഹനെയാണ് കണ്ണപുരം ഈസ്റ്റ് മേഖലാ സെക്രട്ടറിയാക്കിയാക്കിയത്
കണ്ണൂര് | അരിയില് ശുക്കൂര് വധക്കേസിലെ പ്രതിയെ മേഖല സെക്രട്ടറിയാക്കി ഡിവൈഎഫ്ഐ. കേസിലെ 15ാം പ്രതിയായ ഷിജിന് മോഹനെയാണ് കണ്ണപുരം ഈസ്റ്റ് മേഖലാ സെക്രട്ടറിയാക്കിയാക്കിയത്. 2012 ഫെബ്രുവരി 20നാണ് അരിയില് ഷുക്കൂര് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികള് ഈ വര്ഷം മെയ് മാസത്തില് തുടങ്ങിയിരുന്നു
എംഎസ്എഫ് നേതാവായിരുന്ന ഷുക്കൂറിനെ കണ്ണപുരം കീഴറയിലെ വള്ളുവന്കടവിനടുത്ത് രണ്ടര മണിക്കൂറോളം ബന്ദിയാക്കിയ ശേഷമായിരുന്നു കൊലപാതകം. 33 പ്രതികളുള്ള കേസില് സിപിഎം നേതാക്കളായ പി ജയരാജനും ടി വി രാജേഷും പ്രതികളാണ്.
