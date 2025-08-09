Connect with us

Obituary

അബുദബിയില്‍ നിര്യാതനായി

Published

Aug 09, 2025 8:57 pm |

Last Updated

Aug 09, 2025 8:57 pm

അബൂദബി  | പയ്യന്നൂര്‍ കോളേജിലെ റിട്ടേര്‍ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനും പയ്യന്നൂര്‍ ഐ എസ് ഡി സ്‌കൂള്‍ സ്ഥാപകാംഗവുമായ പെരുമ്പയിലെ കെ പി മുഹമ്മദ് സാലി (79) അബുദബിയില്‍ നിര്യാതനായി. ഭാര്യ : പ്രൊഫസര്‍ ഇടശ്ശേരിയുടെ മകള്‍ പി എം റാഹത്ത് ( റിട്ട. അധ്യാപിക പുതിയങ്ങാടി സ്‌കൂള്‍). മക്കള്‍: മന്‍സൂര്‍, മുനവ്വര്‍ (ഇരുവരും അബൂദബി), സഹോദരി പരേതയായ കെ പി ഖദീജ. മരുമക്കള്‍ : നിഷാന, ഷെറിന്‍.
നിയമനടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി മൃതദേഹം അബൂദബി ബനിയാസില്‍ മറവ് ചെയ്യുമെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ അറിയിച്ചു.

 

---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കോഴിക്കോട്ടെ സഹോദരിമാരുടെ മരണം കൊലപാതകം; കൊലപ്പെടുത്തിയത് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച്

Kerala

ചിറ്റൂര്‍ പുഴയില്‍ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയും മരിച്ചു

Kerala

അമ്പൂരിയില്‍ മയക്കുവെടി വച്ച് പിടികൂടിയ പുലി ചത്തു

Kerala

ശ്വേത മേനോനെതിരായ കേസ് പ്രശസ്തിക്കുവേണ്ടി; ശ്വേതയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാര്‍

Educational News

മഅദിന്‍ അക്കാദമിയില്‍ സൗജന്യ പി എസ് സി പരിശീലനം: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Kerala

ചിറ്റൂര്‍ പുഴയിലെ ഷണ്‍മുഖം കോസ് വേയുടെ ഓവില്‍ കുടുങ്ങി വിദ്യാര്‍ഥി മരിച്ചു; കാണാതായ ആള്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍

Kerala

വോട്ട് ക്രമക്കേട്: സുരേഷ്ഗോപിയും കുടുംബവും വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ മാത്രം തൃശൂരില്‍ താമസിച്ചു; ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ്