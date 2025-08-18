Connect with us

Kerala

ധര്‍മസ്ഥല കൂട്ടക്കുഴിമാട ആരോപണം; മണ്ണുമാറ്റിയുള്ള പരിശോധന താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തി

ഭൂപ്രകൃതിയിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ് തെരച്ചിലിനെ ബാധിക്കുന്നതെന്നും തന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ ശരിരാണെന്ന് തെളിയുമെന്നും മുന്‍ ശുചീകരണ തൊഴിലാളി ആവര്‍ത്തിച്ചു

Published

Aug 18, 2025 8:08 pm |

Last Updated

Aug 18, 2025 8:18 pm

മംഗളുരു | കൂട്ടക്കുഴിമാടമുണ്ടെന്ന മുന്‍ ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കര്‍ണാടക ധര്‍മസ്ഥലയില്‍ നടത്തിവരുന്ന പരിശോധന താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തുന്നു. മണ്ണ് മാറ്റിയുള്ള പരിശോധന ഫൊറെന്‍സിക് റിപ്പോര്‍ട്ട് വരുന്നത് വരെ നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുന്നതായി കര്‍ണാടക ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ജി പരമേശ്വര നിയമസഭയില്‍ പറഞ്ഞു.

ഭൂപ്രകൃതിയിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ് തെരച്ചിലിനെ ബാധിക്കുന്നതെന്നും തന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ ശരിരാണെന്ന് തെളിയുമെന്നും മുന്‍ ശുചീകരണ തൊഴിലാളി ആവര്‍ത്തിച്ചു. തന്റെ ഓര്‍മയില്‍ നിന്നാണ് ഓരോ സ്ഥലവും കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത്. വിമര്‍ശകര്‍ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണമെന്നും തന്റെ ആരോപണങ്ങള്‍ ശരിയാണെന്ന് തെളിയുമെന്ന് സാക്ഷി പറഞ്ഞു.

ധര്‍മസ്ഥലയില്‍ മലയാളിപെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം മറവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും ഇയാള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മൃതദേഹം കുഴിച്ചിട്ടിടത്ത് പാറകള്‍കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാല്‍ പരിശോധനയില്‍ അസ്ഥികള്‍ കണ്ടെത്താനായില്ല. ഭൂപ്രകൃതിയിലുണ്ടായ വലിയ മാറ്റം തെരച്ചിലിനെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. താന്‍ ചെയ്ത തെറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ഇപ്പോള്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുകയാണെന്നും സാക്ഷി ആവര്‍ത്തിച്ചു പറയുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കനത്ത മഴ; പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നാളെ അവധി

Kerala

35,888 സ്വര്‍ണക്കടത്തു കേസുകള്‍; 10 വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തിയത് 31,774.34 കിലോ സ്വര്‍ണ്ണം

Kerala

ധര്‍മസ്ഥല കൂട്ടക്കുഴിമാട ആരോപണം; മണ്ണുമാറ്റിയുള്ള പരിശോധന താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തി

International

പുടിനുമായി ഫോണില്‍ സംസാരിച്ച് പുടിന്‍; യുക്രൈന്‍ വിഷയത്തില്‍ നിലപാട് അറിയിച്ച് ഇന്ത്യ

National

മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് നീക്കം

Kerala

'തിരുവസന്തം 1500 ' സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കുക: സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡ്

Kerala

ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദം കുടുംബ വഴക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും എം വി ഗോവിന്ദനും മകനുമായി തനിക്ക് പരിചയം ഇല്ലെന്നും ഷെര്‍ഷാദിന്റെ മുന്‍ ഭാര്യ രത്തീന