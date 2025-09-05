National
ന്യൂഡൽഹി | വിമാനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (DGCA) ഒരുങ്ങുന്നു. ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്ന് വിമാനങ്ങൾ യഥാസമയം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നീക്കം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 20 വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള വിമാനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയേക്കും.
നിലവിൽ, 18 വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള പ്രഷറൈസ്ഡ് വിമാനങ്ങൾ ചില നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ അനുമതിയുണ്ട്. ഷെഡ്യൂൾഡ്/നോൺ-ഷെഡ്യൂൾഡ്, ചാർട്ടർ, ജനറൽ ഏവിയേഷൻ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വിമാനങ്ങളുടെ പ്രായപരിധി സംബന്ധിച്ച സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ആവശ്യകതകൾ (Civil Aviation Requirements – CAR) ഭേദഗതി ചെയ്യാനാണ് DGCA നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പുതിയ കരട് CAR പ്രകാരം, പ്രഷറൈസ്ഡ് വിമാനങ്ങളുടെ പ്രായപരിധി 18-ൽ നിന്ന് 20 വർഷമായും, അൺപ്രഷറൈസ്ഡ് വിമാനങ്ങളുടെ പ്രായപരിധി 20-ൽ നിന്ന് 25 വർഷമായും ഉയർത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യാത്ര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പ്രഷറൈസ്ഡ് വിമാനങ്ങൾക്ക് 20 വർഷം വരെ പഴക്കമോ, അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ആയുസ്സായ 65% പ്രഷറൈസേഷൻ സൈക്കിളോ, ഇതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് അത് വരെ ഉപയോഗിക്കാം.
പതിനായിരം അടിക്ക് മുകളിൽ പറക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വിമാനങ്ങളാണ് പ്രഷറൈസ്ഡ് വിമാനങ്ങൾ. അതേസമയം, അൺപ്രഷറൈസ്ഡ് വിമാനങ്ങൾ സ്വാഭാവിക അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തെ ആശ്രയിച്ച് പതിനായിരം അടിക്ക് താഴെ മാത്രമാണ് സാധാരണയായി പറക്കുന്നത്.
നിലവിൽ രാജ്യത്ത് 800-ലധികം പാട്ടത്തിനെടുത്ത വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികൾ അവരുടെ വിമാന ശേഖരം വികസിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി 1,400-ൽ അധികം വിമാനങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആഗോള വിതരണത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം വിമാനങ്ങൾ യഥാസമയം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ, ചില കമ്പനികൾ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് വിമാനങ്ങൾ പാട്ടത്തിനെടുക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു.
ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പുതിയ ഭേദഗതി ഒരു പരിധി വരെ സഹായകമാകും. ഈ വർഷം ജൂലൈയിൽ രാജ്യസഭയിൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം നൽകിയ വിവരമനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ 870 പാട്ടത്തിനെടുത്ത വിമാനങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ 750 വിമാനങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾഡ് സർവീസുകളിലും 120 വിമാനങ്ങൾ നോൺ-ഷെഡ്യൂൾഡ് സർവീസുകളിലുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 2030-ഓടെ ഇന്ത്യയിലെ വ്യോമയാന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 500 ദശലക്ഷമായി ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ വ്യോമയാന വിപണിയാണ്.