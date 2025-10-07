Connect with us

Kerala

പല തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നിക്ഷേപ തുക പാസായി വന്നില്ല; കരുവന്നൂര്‍ ബേങ്ക് ശാഖയില്‍ പെട്രോളൊഴിച്ച് പ്രതിഷേധം

ഇരിഞ്ഞാലക്കുട പൊറത്തിശ്ശേരി ശാഖയിലാണ് പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയത്. സുരേഷ് എന്ന നിക്ഷേപകന്‍ ബേങ്കിലെത്തി അകത്തേക്ക് പെട്രോളൊഴിക്കുകയായിരുന്നു.

തൃശൂര്‍ | ബേങ്കിനുള്ളില്‍ പെട്രോളൊഴിച്ച് പ്രതിഷേധം. കരുവന്നൂര്‍ ബേങ്കിന്റെ തൃശ്ശൂര്‍ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട പൊറത്തിശ്ശേരി ശാഖയിലാണ് പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയത്.

സുരേഷ് എന്ന നിക്ഷേപകന്‍ ബേങ്കിലെത്തി അകത്തേക്ക് പെട്രോളൊഴിക്കുകയായിരുന്നു.

നിരവധി തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നിക്ഷേപ തുക പാസായി വന്നില്ലെന്നും ഇതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പെട്രോളൊഴിച്ചതെന്നും സുരേഷ് ആരോപിച്ചു.

 

