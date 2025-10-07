National
313.69 കോടി കൂടി; അസമിന് വീണ്ടും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ സഹായം
ഗുജറാത്തിന് 394.28 കോടി രൂപ. കേരളത്തിന് ലഭിച്ചത് ആകെ 260.56 കോടി രൂപ മാത്രം.
Latest
Kerala
അര്ജന്റീന ഫുട്ബോള് ടീമിന്റെ മത്സരം: തയ്യാറെടുപ്പുകള് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില് ചര്ച്ച ചെയ്തു
Kerala
പല തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നിക്ഷേപ തുക പാസായി വന്നില്ല; കരുവന്നൂര് ബേങ്ക് ശാഖയില് പെട്രോളൊഴിച്ച് പ്രതിഷേധം
Kerala
സ്വര്ണപ്പാളി വിവാദം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണം; ഹൈക്കോടതിയില് ഹരജി
Kerala
കാര് വിട്ടുകിട്ടാന് അപേക്ഷ ലഭിച്ചാല് കസ്റ്റംസ് ഒരാഴ്ചക്കകം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി; ദുല്ഖറിന് ആശ്വാസം
International
ഭൗതികശാസ്ത്ര നൊബേല് മൂന്നുപേര്ക്ക്; പുരസ്കാരം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ ഗവേഷണത്തിന്
Kerala