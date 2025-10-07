Connect with us

National

313.69 കോടി കൂടി; അസമിന് വീണ്ടും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ സഹായം

ഗുജറാത്തിന് 394.28 കോടി രൂപ. കേരളത്തിന് ലഭിച്ചത് ആകെ 260.56 കോടി രൂപ മാത്രം.

Oct 07, 2025 4:20 pm |

Oct 07, 2025 4:20 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | അസമിന് വീണ്ടും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ സഹായം. 313.69 കോടി രൂപ കൂടിയാണ് വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസമായി നല്‍കുക.

ഗുജറാത്തിന് 394.28 കോടി രൂപയും നല്‍കും.

കേരളത്തിന് ആകെ 260.56 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ദുരിതാശ്വാസമായി ലഭിച്ചത്.

 

