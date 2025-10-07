Connect with us

Kerala

കിണറ്റില്‍ വീണ് ഒന്നര വയസ്സുകാരന്‍ മരിച്ചു

പാലക്കാട് മണ്ണാര്‍ക്കാട് കച്ചേരിപറമ്പിലാണ് സംഭവം. മുഹമ്മദ് ഫാസില്‍-മുഫീദ ദമ്പതികളുടെ മകന്‍ ഏദന്‍ ആണ് മരിച്ചത്.

Published

Oct 07, 2025 8:25 pm |

Last Updated

Oct 07, 2025 8:46 pm

പാലക്കാട് | കിണറ്റില്‍ വീണ് ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് മരിച്ചു. പാലക്കാട് മണ്ണാര്‍ക്കാട് കച്ചേരിപറമ്പിലാണ് സംഭവം.

കച്ചേരിപ്പറമ്പ് നെട്ടന്‍ കണ്ടന്‍ മുഹമ്മദ് ഫാസിലിന്റെയും മുഫീദയുടെയും മകന്‍ ഏദന്‍ ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചോടെയാണ് സംഭവം. വീടിനു സമീപം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേ അബദ്ധത്തില്‍ കിണറ്റില്‍ വീഴുകയായിരുന്നു. അടുക്കളയോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ചെറിയ ആള്‍മറയുള്ള കിണറിലാണ് കുഞ്ഞ് വീണത്.

നാട്ടുകാരും അഗ്‌നിശമനസേനയും ചേര്‍ന്ന് കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

സ്ഥിരവും സമഗ്രവുമായ വെടിനിർത്തൽ വേണം; കൈറോ ചർച്ചയിൽ ഉപാധികൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച് ഹമാസ്

Kerala

ഒമ്പതുകാരിയുടെ കൈമുറിച്ച സംഭവം; ഡോക്ടര്‍മാരെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തതില്‍ കെ ജി എം ഒ എ പ്രക്ഷോഭത്തിന്

Kerala

കിണറ്റില്‍ വീണ് ഒന്നര വയസ്സുകാരന്‍ മരിച്ചു

Kerala

ദാദാസാഹേബ് ഫാല്‍ക്കെ പുരസ്‌കാരം; മോഹന്‍ലാലിന് കരസേനയുടെ ആദരം

Kerala

ഗുണനിലവാരമില്ല; രണ്ട് ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ കമ്പനികളുടെ മരുന്നുകളുടെ വിതരണവും വില്‍പനയും സംസ്ഥാനത്ത് നിര്‍ത്തിവച്ചു

Kerala

പ്രൊഫ്‌സമ്മിറ്റ് പോസ്റ്റര്‍ പ്രസന്റേഷന്‍ മത്സരം; അബ്‌സ്ട്രാക്ട് നാളെ വരെ അയക്കാം

Kerala

അര്‍ജന്റീന ഫുട്‌ബോള്‍ ടീമിന്റെ മത്സരം: തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു