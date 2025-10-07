Connect with us

Kerala

ഗുണനിലവാരമില്ല; രണ്ട് ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ കമ്പനികളുടെ മരുന്നുകളുടെ വിതരണവും വില്‍പനയും സംസ്ഥാനത്ത് നിര്‍ത്തിവച്ചു

നിര്‍ത്തിവച്ചത്‌ തമിഴ്നാട് കാഞ്ചിപുരത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ശ്രീശന്‍ ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സിന്റെ മരുന്നുകളും ഗുജറാത്തിലെ റെഡ്‌നെക്‌സ് ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സ് അഹമ്മദാബാദ് നിര്‍മിച്ച കഫ്‌ സിറപ്പും.

Published

Oct 07, 2025 7:02 pm |

Last Updated

Oct 07, 2025 7:02 pm

തിരുവനന്തപുരം | ഗുജറാത്തിലെ ഒരു കമ്പനിയുടെ കഫ്‌ സിറപ്പുള്‍പ്പെടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പില്ലാത്ത രണ്ട് ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ കമ്പനികളുടെ മരുന്നുകളുടെ വിതരണവും വില്‍പനയും സംസ്ഥാനത്ത് അടിയന്തരമായി നിര്‍ത്തിവെച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. തമിഴ്നാട് കാഞ്ചിപുരത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ശ്രീശന്‍ ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ എല്ലാ മരുന്നുകളുടെ വില്‍പനയും വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കമ്പനിയുടെ ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കാന്‍ തമിഴ്നാട് ഡ്രഗ്സ് കണ്‍ട്രോളര്‍ നടപടി ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണിത്.

ഗുജറാത്തിലെ റെഡ്‌നെക്‌സ് ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അഹമ്മദാബാദ് നിര്‍മിച്ച റെസ്പിഫ്രഷ് ടി ആര്‍ (Respifresh TR, 60ml syrup, Batch. No. R01GL2523) എന്ന ചുമ സിറപ്പ് ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് ഗുജറാത്ത് ഡ്രഗ്സ് കണ്‍ട്രോളര്‍ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് ഇതിന്റെ വിതരണവും വില്‍പനയും തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡ്രഗ്സ് കണ്‍ട്രോള്‍ വകുപ്പ് അടിയന്തര ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ച് വിതരണക്കാര്‍ക്കാണ് മരുന്ന് വിതരണം നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ മരുന്ന് കൈവശമുള്ളവര്‍ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികള്‍ വഴി ഈ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വിലക്ക് ലംഘിച്ച് മരുന്ന് വില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെയും ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി ഇല്ലാതെ 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് മരുന്ന് നല്‍കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കെതിരെയും കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനും മന്ത്രി നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഗുണനിലവാരമില്ല; രണ്ട് ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ കമ്പനികളുടെ മരുന്നുകളുടെ വിതരണവും വില്‍പനയും സംസ്ഥാനത്ത് നിര്‍ത്തിവച്ചു

Kerala

പ്രൊഫ്‌സമ്മിറ്റ് പോസ്റ്റര്‍ പ്രസന്റേഷന്‍ മത്സരം; അബ്‌സ്ട്രാക്ട് നാളെ വരെ അയക്കാം

Kerala

അര്‍ജന്റീന ഫുട്‌ബോള്‍ ടീമിന്റെ മത്സരം: തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു

Kerala

പല തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നിക്ഷേപ തുക തിരിച്ചുകിട്ടിയില്ല; കരുവന്നൂര്‍ ബേങ്ക് ശാഖയില്‍ പെട്രോളൊഴിച്ച് പ്രതിഷേധം

Kerala

സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണം; ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹരജി

National

313.69 കോടി കൂടി; അസമിന് വീണ്ടും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ സഹായം

Kerala

കാര്‍ വിട്ടുകിട്ടാന്‍ അപേക്ഷ ലഭിച്ചാല്‍ കസ്റ്റംസ് ഒരാഴ്ചക്കകം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി; ദുല്‍ഖറിന് ആശ്വാസം