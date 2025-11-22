Connect with us

Kerala

എസ് ഐ ആർ എന്യുമറേഷൻ ഫോം വിതരണം 99.5 ശതമാനം പൂർത്തിയായതായി ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ

ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭാഷ ഒരു തടസ്സമല്ലെന്നും സി ഇ ഒ

Published

Nov 22, 2025 3:30 pm |

Last Updated

Nov 22, 2025 3:30 pm

തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിനുള്ള എന്യുമറേഷൻ ഫോം വിതരണം 99.5 ശതമാനം പൂർത്തിയായതായി ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ ഡോ. രത്തൻ യു ഖേൽഖർ അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

സ്ഥലം മാറിപ്പോയവർ, കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തവർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം പേർക്ക് ഫോം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭാഷ ഒരു തടസ്സമല്ലെന്നും, കന്നഡ, തമിഴ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഷകളിൽ പൂരിപ്പിച്ച ഫോമുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ, പ്രവാസി വോട്ടർമാർക്കായി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ബോധവൽക്കരണ മെറ്റീരിയൽസ് നോർക്കയുമായി സഹകരിച്ച് അയച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഓവർസീസ് ഇലക്ടർമാർക്കുള്ള കോൾ സെന്ററുകൾ അടക്കമുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും തയ്യാറാണെന്നും ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കടമക്കുടിക്ക് പിറകെ കല്‍പ്പറ്റിയിലെ യുഡിഎഫിന്റെ ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ പത്രികയും തള്ളി

Kerala

യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ട്രാന്‍സ് വുമണ്‍ അമയ പ്രസാദിന് മത്സരിക്കാന്‍ അനുമതി

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കൊപ്പം വോട്ട് ചോദിച്ചെത്തിയ ആള്‍ വീട്ടമ്മയെ കയറി പിടിച്ചു

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് കനത്ത മഴയില്‍ മതില്‍ ഇടിഞ്ഞ് വീണ് വയോധികക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

കടമക്കുടി ഡിവിഷനിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ പത്രിക തള്ളി; ഡമ്മി സ്ഥാനാര്‍ഥിയില്ലാത്തതിനാല്‍ മത്സരം എല്‍ഡിഎഫും ബിജെപിയും തമ്മില്‍

National

വായു മലിനീകരണം അതീവ മോശം സ്ഥിതിയിൽ; ന്യൂഡൽഹി എൻ സി ആറിൽ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കി

National

അന്താരാഷ്ട്ര ആയുധക്കടത്ത് സംഘം ഡൽഹിയിൽ പിടിയിൽ; നാല് പേർ അറസ്റ്റിൽ