Connect with us

Kerala

കുളിമുറിയില്‍ വീണ് പരുക്കേറ്റു; ജി സുധാകരനെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

ഓപ്പറേഷനും തുടര്‍ചികിത്സയും വേണ്ടിവരുമെന്നതിനാല്‍ രണ്ട് മാസം പൂര്‍ണവിശ്രമത്തിന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്

Published

Nov 22, 2025 6:55 pm |

Last Updated

Nov 22, 2025 6:55 pm

ആലപ്പുഴ |  മുന്‍ മന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന സിപിഎം നേതാവുമായ ജി സുധാകരന് കുളിമുറിയില്‍ വീണ് പരുക്കേറ്റു.ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ അസ്ഥികള്‍ക്ക് ഒന്നിലധികം പൊട്ടലുള്ളതായി കണ്ടെത്തി.വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ജി സുധാകരനെ പരുമല ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓപ്പറേഷനും തുടര്‍ചികിത്സയും വേണ്ടിവരുമെന്നതിനാല്‍ രണ്ട് മാസം പൂര്‍ണവിശ്രമത്തിന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കുളിമുറിയില്‍ വഴുതി വീണ് പരുക്കേറ്റത്. തുടര്‍ന്ന് സാഗര ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് വിദഗ്ധ ചികിത്സക്ക് പരുമല ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വുമായി ഇടഞ്ഞുനില്‍ക്കുകയാണ് ജി സുധാകരന്‍.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Ongoing News

ദുബൈ എയര്‍ ഷോ തേജസ് ദുരന്തം; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

Saudi Arabia

ജി20 ഉച്ചകോടി ; സഊദി സംഘത്തെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഫൈസല്‍ ബിന്‍ ഫര്‍ഹാന്‍ രാജകുമാരന്‍ നയിക്കും

Ongoing News

മദീന ബസ് അപകടം; മരണപ്പെട്ടവരുടെ ജനാസ ജന്നത്തുല്‍ ബഖീല്‍ ഖബറടക്കി

Kerala

കുളിമുറിയില്‍ വീണ് പരുക്കേറ്റു; ജി സുധാകരനെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

Kerala

കണ്ണൂര്‍ കണ്ണപുരത്ത് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി പത്രിക പിന്‍വലിച്ചു; എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി എതിരില്ലാതെ ജയിച്ചു

Kerala

കടമക്കുടിക്ക് പിറകെ കല്‍പ്പറ്റിയിലെ യുഡിഎഫിന്റെ ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ പത്രികയും തള്ളി

Kerala

യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ട്രാന്‍സ് വുമണ്‍ അമയ പ്രസാദിന് മത്സരിക്കാന്‍ അനുമതി