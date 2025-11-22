Kerala
കുളിമുറിയില് വീണ് പരുക്കേറ്റു; ജി സുധാകരനെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു
ആലപ്പുഴ | മുന് മന്ത്രിയും മുതിര്ന്ന സിപിഎം നേതാവുമായ ജി സുധാകരന് കുളിമുറിയില് വീണ് പരുക്കേറ്റു.ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയില് അസ്ഥികള്ക്ക് ഒന്നിലധികം പൊട്ടലുള്ളതായി കണ്ടെത്തി.വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ജി സുധാകരനെ പരുമല ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓപ്പറേഷനും തുടര്ചികിത്സയും വേണ്ടിവരുമെന്നതിനാല് രണ്ട് മാസം പൂര്ണവിശ്രമത്തിന് ഡോക്ടര്മാര് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കുളിമുറിയില് വഴുതി വീണ് പരുക്കേറ്റത്. തുടര്ന്ന് സാഗര ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് വിദഗ്ധ ചികിത്സക്ക് പരുമല ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി പാര്ട്ടി നേതൃത്വുമായി ഇടഞ്ഞുനില്ക്കുകയാണ് ജി സുധാകരന്.