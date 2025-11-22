Kerala
തിരുവനന്തപുരത്ത് കനത്ത മഴയില് മതില് ഇടിഞ്ഞ് വീണ് വയോധികക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
സരോജിനിയുടെ വീടിനോട് ചേര്ന്ന മതിലാണ് തകര്ന്ന് വീണത്
തിരുവനന്തപുരം | നെയ്യാറ്റിന്കര ഉച്ചക്കടയില് കനത്ത മഴയെ തുടര്ന്ന് മതിലിടിഞ്ഞുവീണ് വയോധിക മരിച്ചു. ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി സരോജിനി (72) ആണ് മരിച്ചത്. സരോജിനിയുടെ വീടിനോട് ചേര്ന്ന മതിലാണ് തകര്ന്ന് വീണത്. ജില്ലയില് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതല് മഴ ശക്തമാണ്.
മഴയോര മേഖലയില് രാത്രിയിലടക്കം കനത്ത മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു.ജില്ലയില് ഇന്നും നാളെയും യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ്. അറബിക്കടലില് ന്യൂനമര്ദ്ദം കൂടി രൂപപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില് 26-ാം തീയതി വരെ സംസ്ഥാനത്ത് മിക്ക ജില്ലകളിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതായി കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
കടമക്കുടിക്ക് പിറകെ കല്പ്പറ്റിയിലെ യുഡിഎഫിന്റെ ചെയര്മാന് സ്ഥാനാര്ഥിയുടെ പത്രികയും തള്ളി
Kerala
യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി ട്രാന്സ് വുമണ് അമയ പ്രസാദിന് മത്സരിക്കാന് അനുമതി
Kerala
തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി സ്ഥാനാര്ഥിക്കൊപ്പം വോട്ട് ചോദിച്ചെത്തിയ ആള് വീട്ടമ്മയെ കയറി പിടിച്ചു
Kerala
തിരുവനന്തപുരത്ത് കനത്ത മഴയില് മതില് ഇടിഞ്ഞ് വീണ് വയോധികക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
Kerala
കടമക്കുടി ഡിവിഷനിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയുടെ പത്രിക തള്ളി; ഡമ്മി സ്ഥാനാര്ഥിയില്ലാത്തതിനാല് മത്സരം എല്ഡിഎഫും ബിജെപിയും തമ്മില്
National
വായു മലിനീകരണം അതീവ മോശം സ്ഥിതിയിൽ; ന്യൂഡൽഹി എൻ സി ആറിൽ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കി
National