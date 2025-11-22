Connect with us

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കൊപ്പം വോട്ട് ചോദിച്ചെത്തിയ ആള്‍ വീട്ടമ്മയെ കയറി പിടിച്ചു

സ്ഥാനാര്‍ഥി വോട്ടു ചോദിച്ചു മടങ്ങുന്നതിനിടെ രാജു വീട്ടമ്മയോട് കുടിക്കാന്‍ വെള്ളം ചോദിക്കുകയായിരുന്നു.

Published

Nov 22, 2025 4:52 pm |

Last Updated

Nov 22, 2025 4:53 pm

തിരുവനന്തപുരം |  മംഗലപുരത്ത് വോട്ട് ചോദിച്ചെത്തിയ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആള്‍ വീട്ടമ്മയെ കയറി പിടിച്ചു. മംഗലപുരം പഞ്ചായത്തിലെ ഇടവിളാകം വാര്‍ഡിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയ്ക്ക് ഒപ്പം എത്തിയ രാജുവെന്ന ആള്‍ക്കെതിരെയാണ് പരാതി.സംഭവത്തില്‍ രാജുവിനെതിരെ മംഗലപുരം പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇയാള്‍ ഒളിവില്‍ പോയി.

സ്ഥാനാര്‍ഥി വോട്ടു ചോദിച്ചു മടങ്ങുന്നതിനിടെ രാജു വീട്ടമ്മയോട് കുടിക്കാന്‍ വെള്ളം ചോദിക്കുകയായിരുന്നു.വീട്ടില്‍ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വെള്ളമെടുക്കാന്‍ അകത്തേക്ക് പോയ സമയം രാജു പിന്നാലെ എത്തി വീട്ടമ്മയെ കയറി പിടിക്കുകയായിരുന്നു. വീട്ടമ്മ അലറി വിളിച്ചപ്പോള്‍ രാജു ഇറങ്ങിയോടുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് മംഗലപുരം പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി

അതേ സമയം രാജു പാര്‍ട്ടി അംഗമോ മറ്റു ഭാരവാഹിയോ അല്ലെന്നും അനുഭാവി മാത്രമാണെന്നുമാണ് ബിജെപി നേതൃത്വം പറയുന്നത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കടമക്കുടിക്ക് പിറകെ കല്‍പ്പറ്റിയിലെ യുഡിഎഫിന്റെ ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ പത്രികയും തള്ളി

Kerala

യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ട്രാന്‍സ് വുമണ്‍ അമയ പ്രസാദിന് മത്സരിക്കാന്‍ അനുമതി

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കൊപ്പം വോട്ട് ചോദിച്ചെത്തിയ ആള്‍ വീട്ടമ്മയെ കയറി പിടിച്ചു

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് കനത്ത മഴയില്‍ മതില്‍ ഇടിഞ്ഞ് വീണ് വയോധികക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

കടമക്കുടി ഡിവിഷനിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ പത്രിക തള്ളി; ഡമ്മി സ്ഥാനാര്‍ഥിയില്ലാത്തതിനാല്‍ മത്സരം എല്‍ഡിഎഫും ബിജെപിയും തമ്മില്‍

National

വായു മലിനീകരണം അതീവ മോശം സ്ഥിതിയിൽ; ന്യൂഡൽഹി എൻ സി ആറിൽ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കി

National

അന്താരാഷ്ട്ര ആയുധക്കടത്ത് സംഘം ഡൽഹിയിൽ പിടിയിൽ; നാല് പേർ അറസ്റ്റിൽ