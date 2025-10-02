Ongoing News
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റ്: ഇന്ത്യക്ക് മേൽക്കൈ; കെ എൽ രാഹുലിന് അർധ സെഞ്ചുറി
ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് നേടിയത് 162 റൺസ്
അഹമ്മദാബാദ് | വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് വ്യക്തമായ മേൽക്കൈ. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് നേടിയ 162 റൺസിന് മറുപടി ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യ രണ്ടാം ദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 121 റൺസ് എന്ന ശക്തമായ നിലയിലാണ്.
ഓപ്പണർ കെ എൽ രാഹുലിന്റെ (53) അർധ സെഞ്ചുറിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിന് കരുത്തായത്. ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (18) ആണ് രാഹുലിന് കൂട്ടായി ക്രീസിലുള്ളത്. തുടക്കത്തിൽ യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ (36), സായ് സുദർശൻ (7) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായത്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനായി ജെയിഡൻ സീൽസ്, റോസ്റ്റൺ ചേസ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം നേടി.
നേരത്തെ, ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് ബാറ്റിങ് തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു തുടക്കം. വെറും 20 റൺസിനിടെ രണ്ട് ഓപ്പണർമാരും പുറത്തായി. ടാഗ്നരെയ്ൻ ചന്ദർപോൾ റണ്ണൊന്നും എടുക്കാതെ മടങ്ങിയപ്പോൾ ജോൺ കാംബെൽ (8) ആണ് പുറത്തായ മറ്റൊരു താരം.
32 റൺസ് നേടിയ ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവെസാണ് വിൻഡീസിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. ഷായ് ഹോപ്പ് (26), ക്യാപ്റ്റൻ റോസ്റ്റൺ ചേസ് (24) എന്നിവരും ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു.
ഇന്ത്യക്കായി മികച്ച ബൗളിങ് പ്രകടനമാണ് പേസർമാർ പുറത്തെടുത്തത്. മുഹമ്മദ് സിറാജ് നാല് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ ജസ്പ്രീത് ബുംറ മൂന്ന് വിക്കറ്റും കുൽദീപ് യാദവ് രണ്ട് വിക്കറ്റും നേടി.
Story Highlight: India gained control over West Indies in the first Test, ending Day 2 at 121/2 in response to West Indies’ 162 all out. KL Rahul scored 53, with Captain Shubman Gill (18) at the crease. Earlier, Mohammed Siraj took 4 wickets, and Jasprit Bumrah took 3 for India, dismantling the West Indies batting lineup.