കൊവിഡ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സൗജന്യമാക്കി; ഇളവ് 75 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം

ന്യൂഡൽഹി | രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സൗജന്യമായി നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം. ഈ മാസം 15 മുതൽ 75 ദിവസത്തേക്കാണ് വാക്സിൻ സൗജന്യമായി നൽകുക. കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തത്. രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വ്യാപിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് തീരുമാനം.

India is celebrating 75 years of independence. On the occasion of Azadi ka Amrit Kaal, it has been decided that from 15th July 2022 till the next 75 days, citizens above 18 years of age will be given covid booster doses free of cost.

