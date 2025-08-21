Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എക്കെതിരായ ആരോപണം; നടപടിയെടുക്കാന് എഐസിസി
യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയേക്കും
ന്യൂഡല്ഹി|യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എക്കെതിരായ ആരോപണത്തില് നടപടിയെടുക്കാന് എഐസിസി. നേതൃത്വത്തിന് കിട്ടിയ പരാതികള് അന്വേഷിച്ച് നടപടിയെടുക്കാന് ദീപ ദാസ്മുന്ഷി കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിന് കൈമാറി. രാഹുലിനെ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള് ആലോചിക്കും. ആരോപണങ്ങള് പുറത്ത് വരും മുന്പേ രാഹുലിനെതിരെ എഐസിസിക്ക് പരാതികള് കിട്ടിയിരുന്നതായാണ് വിവരം.
അതേസമയം യുവ നേതാവിനെതിരായ വെളിപ്പെടുത്തലില് കൂടുതല് പ്രതികരണവുമായി റിനി ആന് ജോര്ജ് രംഗത്തെത്തി. ആരോപണ വിധേയനായ ആളുടെ പേര് ഇപ്പോള് വെളിപ്പെടുത്തില്ലെന്നും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില് ഉറച്ച് നില്ക്കുന്നു എന്നും റിനി ആന് ജോര്ജ് പറഞ്ഞു. മാധ്യമശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതല്ല. എത്ര ആക്രമിച്ചാലും ഈ വ്യക്തി രക്ഷപ്പെടില്ല. എതിരെ നില്ക്കുന്നത് വന് ശക്തികളാണ്. ഇതൊന്നും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗിമ്മിക്കല്ല. ആലോചിച്ച് മാത്രമേ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്നും റിനി പ്രതികരിച്ചു.