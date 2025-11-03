Kerala
രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദര്ശനത്തിനായി ഉപരാഷ്ട്രപതി ഇന്ന് കേരളത്തില് എത്തും
. ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ഉപരാഷ്ട്രപതി നടത്തുന്ന ആദ്യ കേരള സന്ദര്ശനമാണിത്.
തിരുവനന്തപുരം | രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദര്ശനത്തിനായി ഉപരാഷ്ട്രപതി സി പി രാധാകൃഷ്ണന് ഇന്നു സംസ്ഥാനത്തെത്തും. ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ഉപരാഷ്ട്രപതി നടത്തുന്ന ആദ്യ കേരള സന്ദര്ശനമാണിത്. കൊല്ലം ഫാത്തിമ മാതാ കോളജിന്റെ ഇന്നു നടക്കുന്ന വജ്രജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളില് ഉപരാഷ്ട്രപതി മുഖ്യാതിഥിയാകും
ംകൊല്ലത്ത് ഫെഡറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യന് കയര് എക്സ്പോര്ട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷന് അംഗങ്ങളുമായും ഉപരാഷ്ട്രപതി സംവദിക്കും. രാജ്യത്തെ എല്ലാ കയര് കയറ്റുമതി അസോസിയേഷനുകളേയും ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴില് കൊണ്ടുവരുന്ന സംഘടനയാണ് ഫെഡറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യന് കയര് എക്സ്പോര്ട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷന്.
ചൊവ്വാഴ്ച ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീചിത്ര തിരുനാള് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര് മെഡിക്കല് സയന്സസ് ആന്ഡ് ടെക്നോളജി സന്ദര്ശിക്കും. കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിന് കീഴിലാണ് സ്ഥാപനം