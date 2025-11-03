Connect with us

Kerala

പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം; കെ എസ് ആര്‍ ടി സിക്ക് 74.34 കോടി കൂടി അനുവദിച്ച് ധനവകുപ്പ്

ഈ വര്‍ഷം ഇതുവരെ 933.34 കോടിയാണ് അനുവദിച്ചത്.

Published

Nov 03, 2025 11:36 am |

Last Updated

Nov 03, 2025 11:36 am

തിരുവനന്തപുരം |  പെന്‍ഷന്‍ വിതരണത്തിനായി കെ എസ് ആര്‍ ടി സിക്ക് 74.34 കോടി രൂപ കൂടി അനുവദിച്ച് ധനവകുപ്പ്. ഈ വകയില്‍ ഈ വര്‍ഷം ഇതുവരെ 933.34 കോടിയാണ് അനുവദിച്ചത്. രണ്ടാം പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ ഇതുവരെ നല്‍കിയത് 7904 കോടി രൂപയാണ്

പെന്‍ഷന്‍ തുക വര്‍ധനയും വിതരണം വേഗത്തിലാക്കുകയും ആവശ്യപ്പെട്ട് കെഎസ്ആര്‍ടിസി ജീവനക്കാര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നില്‍ സമരത്തിലായിരുന്നു. ഇതിന് താത്ക്കാലിക പരിഹാരമെന്നോണമാണ് 74.34 കോടി രൂപ ധനവകുപ്പ് അനുവദിച്ചത്. ഇതോടെ ഈ വര്‍ഷം, 933.34 കോടി രൂപ പെന്‍ഷന്‍ ആവശ്യത്തിനായി കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് അനുവദിച്ചുവെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നത്.കെഎസ്ആര്‍ടിസിയില്‍ ശമ്പള വിതരണത്തിനായി മാത്രം 350 കോടി രൂപയും പെന്‍ഷന്‍ വിതരണത്തിന് 583. 44 കോടി രൂപയും ഇതുവരെ നല്‍കിയെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് കിണറ്റില്‍ വീണ് മരിച്ചു

Uae

സൈക്കിൾ ട്രാക്കായി ശൈഖ് സായിദ് റോഡ്

Kerala

പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം; കെ എസ് ആര്‍ ടി സിക്ക് 74.34 കോടി കൂടി അനുവദിച്ച് ധനവകുപ്പ്

Kerala

ഫറോക്കില്‍ റോഡ് ഇടിഞ്ഞു; പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സിമന്റ് ലോറി വീടിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം

Kerala

ശബരിനാഥനല്ല സതീശന്‍ മത്സരിച്ചാലും തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പിടിക്കാനാകില്ല: മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി

Kerala

ഏരൂരില്‍ വൃദ്ധസദനത്തില്‍ കിടപ്പുരോഗിയായ വയോധികയ്ക്ക് മര്‍ദനം; വാരിയെല്ലിന് പൊട്ടല്‍ കണ്ടെത്തി

Kerala

സംഘാടന മികവ് ഒരാളുടെ മാത്രം മിടുക്കല്ല; പ്രേംകുമാറിനെ മാറ്റുന്നത് അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് കരുതുന്നത്: മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍