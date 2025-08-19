Ongoing News
ഏഷ്യാ കപ്പ് ടി20: സൂര്യകുമാര് യാദവ് ക്യാപ്റ്റന്, ശുഭ്മാന് ഗില് വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്; സഞ്ജുവും ടീമില്
മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെയും ടീമിലുള്പ്പെടുത്തി.
മുംബൈ | ഏഷ്യാ കപ്പ് ടി20 ക്രിക്കറ്റിനുള്ള ഇന്ത്യന് ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സൂര്യകുമാര് യാദവ് ക്യാപ്റ്റനും ശുഭ്മാന് ഗില് വൈസ് ക്യാപ്റ്റനുമാണ്.
മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെയും ടീമിലുള്പ്പെടുത്തി. സഞ്ജുവിനെ ഓപണറായാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യ സെലക്ടര് അജിത് അഗാര്ക്കര് പറഞ്ഞു.
അഭിഷേക് ശര്മ, തിലക് വര്മ, ഹാര്ദിക് പാണ്ഡെ, ശിവം ദുബെ, അക്സര് പട്ടേല്, ജിതേഷ് ശര്മ, ജസ്പ്രിത് ബുംറ, അര്ഷ്ദീപ്, വരുണ് ചക്രവര്ത്തി, കുല്ദീപ് യാദവ് തുടങ്ങിയവര് ടീമിലുണ്ട്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ശബരിമല വിമാനത്താവള പദ്ധതി: അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആന്റോ ആന്റണി എം പി
International
ബന്ദികളെ തിരികെക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഏക മാര്ഗം ഹമാസിനെ നശിപ്പിക്കലെന്ന് ട്രംപ്
Ongoing News
ഏഷ്യാ കപ്പ് ടി20: സൂര്യകുമാര് യാദവ് ക്യാപ്റ്റന്, ശുഭ്മാന് ഗില് വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്; സഞ്ജുവും ടീമില്
Kerala
ആലപ്പുഴ തോട്ടപ്പള്ളിയില് മധ്യവയസ്കയെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയ സംഭവം: കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം
National
യു പിയിൽ 11 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് നേരെ ലൈംഗികാക്രമണം: പ്രതി 15കാരൻ പിടിയിൽ
Kerala
കുട്ടികള്ക്കെതിരായ അതിക്രമം: കര്ശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
Kerala