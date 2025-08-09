മലപ്പുറം ജില്ലകൾ ഇഞ്ചോടിഞ്ച്; പോരാട്ടം മുറുകുന്നു | SSF KERALA SAHITYOTSAV '25

Latest
കോഴിക്കോട്ടെ സഹോദരിമാരുടെ മരണം കൊലപാതകം; കൊലപ്പെടുത്തിയത് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച്
ചിറ്റൂര് പുഴയില് ഒഴുക്കില്പ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ വിദ്യാര്ത്ഥിയും മരിച്ചു
അമ്പൂരിയില് മയക്കുവെടി വച്ച് പിടികൂടിയ പുലി ചത്തു
ശ്വേത മേനോനെതിരായ കേസ് പ്രശസ്തിക്കുവേണ്ടി; ശ്വേതയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാര്
മഅദിന് അക്കാദമിയില് സൗജന്യ പി എസ് സി പരിശീലനം: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
ചിറ്റൂര് പുഴയിലെ ഷണ്മുഖം കോസ് വേയുടെ ഓവില് കുടുങ്ങി വിദ്യാര്ഥി മരിച്ചു; കാണാതായ ആള്ക്കായി തിരച്ചില്
