Kerala
ശാരീരിക ബന്ധം സമ്മതപ്രകാരം; വേടൻ്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി
ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരമുള്ള ശാരീരിക ബന്ധം എങ്ങനെ ബലാത്സംഗമാകുമെന്ന് കോടതി
കൊച്ചി | ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരമുള്ള ശാരീരിക ബന്ധം എങ്ങനെ ബലാത്സംഗമാകുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. റാപർ വേടൻ്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ചോദ്യം. റാപര് വേടൻ്റെ അറസ്റ്റ് ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു.
‘ബന്ധത്തില് വിള്ളലുണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ ബലാത്സംഗമായി കണക്കാക്കാനാവില്ല. തെളിവുകള് പരിഗണിച്ച് മാത്രമേ തീരുമാനമെടുക്കാനാകൂ. ഇന്ഫ്ളുവന്സറാണോ അല്ലയോ എന്നതല്ല, വ്യക്തി എന്നതാണ് പ്രശ്നം. എല്ലാവരും അമര് ചിത്രകഥ വായിച്ചാണ് വളര്ന്നത്. പുരാണ കഥകള് പറയേണ്ടതില്ല’- വേടന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിര്ത്ത പരാതിക്കാരിയോട് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. വേടനെതിരെ മറ്റ് കേസുകളുണ്ടെങ്കില് സര്ക്കാര് അറിയിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വേടനെതിരായ തെളിവുകള് ഹാജരാക്കാന് പരാതിക്കാരിയോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വേടന് സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയാണെന്നായിരുന്നു പരാതിക്കാരിയുടെ വാദം. നിലവില് വേടനെതിരെ രണ്ട് പരാതികള് കൂടി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സര്ക്കാറില് സ്വാധീനമുള്ള ആളാണ് വേടനെന്നും പരാതിക്കാരി ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.