Connect with us

Kerala

ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കാനുള്ളതാണ്: മുഖ്യമന്ത്രി

ദാരിദ്ര്യം, പട്ടിണിമരണം, ബാലവേല, ജാതി വിവേചനം, മതവിദ്വേഷം ഇല്ലാത്ത, തൊഴിലില്ലായ്മ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന സ്വപ്നം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി

Published

Aug 15, 2025 11:52 am |

Last Updated

Aug 15, 2025 11:52 am

തിരുവനന്തപുരം |  ഐതിഹാസികമായ സമരപോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്ത ജനതയാണ് നമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംസ്‌കാരമെന്നത് മാനവികതയിലും പരസ്പരസ്നേഹത്തിലും അടിയുറച്ചതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുള്ള രാജ്യമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റിത്തീര്‍ക്കുകയെന്നത് രാഷ്ട്രനിര്‍മാതാക്കള്‍ നമുക്ക് കൈമാറിയ വലിയ കടമ കൂടിയാണ്.ജാതി വിവേചനമില്ലാത്ത ഇന്ത്യയാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്‌നമെന്നും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കാനുള്ളതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ട്രല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ആഘോഷപരിപാടിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ദേശീയപതാക ഉയര്‍ത്തി. ഇന്ത്യന്‍ സാമൂഹ്യ യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളെ വിസ്മരിക്കരുതെന്നും ദാരിദ്ര്യം, പട്ടിണിമരണം, ബാലവേല, ജാതി വിവേചനം, മതവിദ്വേഷം ഇല്ലാത്ത, തൊഴിലില്ലായ്മ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന സ്വപ്നം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇന്നലെകള്‍ നല്‍കിയ കരുത്തും പാഠങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ നാളെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവരും തുല്യരായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം നമുക്ക് ഊര്‍ജം പകരട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം പി വി അന്‍വറുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി; എം ആര്‍ അജിത് കുമാര്‍ വിജിലന്‍സിന് നല്‍കിയ മൊഴി പുറത്ത്

Kerala

മാസങ്ങളായി ശമ്പളമില്ല; മന്ത്രിയോട് പരാതിപ്പെട്ടതിന് ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

Kerala

ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കാനുള്ളതാണ്: മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

ആലപ്പുഴ എക്‌സ്പ്രസിന്റെ ശുചിമുറിയില്‍ നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം

National

രാഷ്ട്ര നിര്‍മാണത്തില്‍ സമര്‍പ്പിതമായ സംഘടനയെന്ന് ; ആര്‍ എസ് എസിനെ പുകഴ്ത്തി മോദി

National

യുവാക്കള്‍ക്കായി ഒരു ലക്ഷം കോടിയുടെ പദ്ധതി;ജി എസ് ടി നിരക്കുകള്‍ കുറക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി

National

'സിന്ധു നദിജല കരാറില്‍ പുനരാലോചനയില്ല; ആണവ ഭീഷണി തുടര്‍ന്നാല്‍ സായുധസേന സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കും'