Connect with us

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലെന്ന വിഴുപ്പ് കോണ്‍ഗ്രസ് ചുമക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല; കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജോസഫ് വാഴക്കന്‍

വ്യക്തികള്‍ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് അവര്‍ തന്നെ അനുഭവിക്കണം. രാഹുല്‍ രാജിവച്ചില്ലെങ്കില്‍ പാര്‍ട്ടി നടപടി സ്വീകരിക്കണം

Published

Aug 24, 2025 1:20 pm |

Last Updated

Aug 24, 2025 1:20 pm

തിരുവനന്തപുരം| രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലെന്ന വിഴുപ്പ് കോണ്‍ഗ്രസ് ചുമക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജോസഫ് വാഴക്കന്‍. വ്യക്തികള്‍ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് അവര്‍ തന്നെ അനുഭവിക്കണം. രാഹുല്‍ രാജിവച്ചില്ലെങ്കില്‍ പാര്‍ട്ടി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ജോസഫ് വാഴക്കന്‍ പറഞ്ഞു. കൃത്യമായ പരാതി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നടപടിയെടുക്കുന്നതില്‍ വൈകുന്നത്.

ഒന്നുകില്‍ രാഹുല്‍ രാജിവെച്ചു പോകുക. അല്ലെങ്കില്‍ പാര്‍ട്ടി നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയുടെ ലേബലില്‍ ഒരു വ്യക്തി തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഒരു കാരണവശാലും വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കാനാവില്ല. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകള്‍ ഇപ്പോഴില്ലെന്നും ജോസഫ് വാഴക്കന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സ്ത്രീകള്‍ ഭയന്ന് ഇയാളെ പറ്റി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയാണ്; ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പുമായി കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ ഭാര്യ

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലെന്ന വിഴുപ്പ് കോണ്‍ഗ്രസ് ചുമക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല; കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജോസഫ് വാഴക്കന്‍

Kerala

രാഹുല്‍ മാറി നില്‍ക്കണം; കോണ്‍ഗ്രസിലെ വനിതാ നേതാക്കളും രംഗത്ത്

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എംഎല്‍എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണം; കെപിസിസി

National

ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം; ഝാര്‍ഖണ്ഡില്‍ 24 മണിക്കൂറിനിടെ അഞ്ചുപേര്‍ മരിച്ചു

Kerala

ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ വനിതാ എസ്‌ഐമാരുടെ പരാതി: അന്വേഷണ ചുമതല എസ്പി മെറിന്‍ ജോസഫിന്

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് യുവാവിന് ക്രൂര മര്‍ദനം; ക്വട്ടേഷന്‍ നല്‍കിയത് 17കാരി