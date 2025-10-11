Connect with us

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള; കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ വിശ്വാസ സംരക്ഷണ മേഖലാ ജാഥകള്‍

പാലക്കാട്, കാസര്‍കോഡ്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ജാഥകള്‍ 18ന് പന്തളത്ത് സമാപിക്കും

തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള ഉയര്‍ത്തി കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ വിശ്വാസ സംരക്ഷണ മേഖലാ ജാഥകള്‍ നടത്തുന്നു. കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ജാഥകള്‍ക്ക് ഒക്ടോബര്‍ 14ന് തുടക്കമാകുമെന്ന് കെ പി സി സി വര്‍ക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് പി സി വിഷ്ണുനാഥ് എം എല്‍ എ അറിയിച്ചു.

ശബരിമല ആചാരവും വിശ്വാസവും സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ദേവസ്വം സ്വത്തുവകകള്‍ മോഷ്ടിച്ചവരെ കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു പാലക്കാട്, കാസര്‍കോഡ്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ജാഥകള്‍ 14നും മുവാറ്റുപുഴയില്‍ നിന്നുമുള്ള ജാഥ 15നും ആരംഭിക്കും. 17ന് നാലു ജാഥകളും ചെങ്ങന്നൂരില്‍ സംഗമിച്ച ശേഷം 18ന് പന്തളത്ത് സമാപിക്കും. പാലക്കാട് നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി അംഗം കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ് എം പി നയിക്കുന്ന ജാഥ രാവിലെ 10ന് തൃത്താലയില്‍ നിന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ് എം എല്‍ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗം ടി എന്‍ പ്രതാപന്‍ ജാഥയുടെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും കെ പി സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാരായ സി ചന്ദ്രന്‍, കെ പി ശ്രീകുമാര്‍ എന്നിവര്‍ ജാഥാ മാനേജര്‍മാരുമാണ്.

കാസര്‍കോഡ് നിന്ന് കെ പി സി സി മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് കെ മുരളീധരന്‍ നയിക്കുന്ന ജാഥ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍ രാവിലെ 10ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗം ടി സിദ്ധിഖ് ജാഥാ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും കെ പി സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പി എം നിയാസ് ജാഥാ മാനേജരുമാണ്.

തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു യു ഡി എഫ് കണ്‍വീനര്‍ അടൂര്‍ പ്രകാശ് എം പി നയിക്കുന്ന ജാഥ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി അംഗം രമേശ് ചെന്നിത്തല ഗാന്ധിപാര്‍ക്കില്‍ വൈകുന്നേരം 4ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

എം വിന്‍സെന്റ് എം എല്‍ എ ജാഥാ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും കെ പി സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പഴകുളം മധു ജാഥാ മാനേജരുമാണ്. മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗം ബെന്നി ബഹ്നാന്‍ എം പി നയിക്കുന്ന ജാഥ ഒക്ടോബര്‍ 15ന് രാവിലെ 10ന് എ ഐ സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ദീപദാസ് മുന്‍ഷിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ടി ബല്‍റാം ജാഥാ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി പി സജീന്ദ്രന്‍, കെ പി സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ബി എ അബ്ദുള്‍ മുത്തലിബ് എന്നിവര്‍ ജാഥാ മാനേജര്‍മാരുമാണ്.

 

