Kerala
പേരാമ്പ്രയിൽ യുഡിഎഫിന്റെ പ്രതിഷേധ സദസ്സിനിടെ വീണ്ടും സംഘർഷം
ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിയെ ഇന്നലെ പോലീസ് മർദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നടന്ന പ്രതിഷേധ സദസ്സിനിടെയാണ് സംഭവം.
കോഴിക്കോട് | പേരാമ്പ്രയിൽ യുഡിഎഫിന്റെ പ്രതിഷേധ സദസ്സിനിടെ വീണ്ടും സംഘർഷം. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. പേരാമ്പ്ര ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ആണ് സംഭവം.
പരിപാടി സ്ഥലത്തുനിന്ന് പോലീസ് പിരിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്നാണ് പോലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായത്.
