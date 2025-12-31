Connect with us

ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്‍ ജനുവരി ഒന്നിന് ശബരിമല സന്ദര്‍ശിക്കും

സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ കെ വി മനോജ് കുമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരാണ് സന്ദര്‍ശനം നടത്തുക.

Published

Dec 31, 2025 4:54 pm |

Last Updated

Dec 31, 2025 4:54 pm

പത്തനംതിട്ട | ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്‍ ജനുവരി ഒന്നിന് രാവിലെ ശബരിമല സന്ദര്‍ശിക്കും.

സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ കെ വി മനോജ് കുമാര്‍, കമ്മീഷന്‍ അംഗങ്ങളായ ബി മോഹന്‍കുമാര്‍, കെ കെ ഷാജു എന്നിവരാണ് സന്നിധാനത്ത് ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്നത്.

 

