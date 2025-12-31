Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: എസ് ഐ ടി തന്റെ മൊഴിയെടുക്കുമെന്ന വാര്ത്ത വ്യാജമെന്ന് അടൂര് പ്രകാശ്
അങ്ങനെയൊരു വിവരം തന്നെ ഇതുവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. അറിഞ്ഞാല് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കും.
തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ് ഐ ടി) തന്റെ മൊഴിയെടുക്കുമെന്ന വാര്ത്ത വ്യാജമെന്ന് യു ഡി എഫ് കണ്വീനര് അടൂര് പ്രകാശ്. അങ്ങനെയൊരു വിവരം തന്നെ ഇതുവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. അറിഞ്ഞാല് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്നും അടൂര് പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.
സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം തേടാന് അടൂര് പ്രകാശിന്റെ മൊഴിയെടുക്കുമെന്ന വാര്ത്തകളാണ് പുറത്തുവന്നത്. പോറ്റിയുമായി പരിചയമുണ്ടെന്ന് അടൂര് പ്രകാശ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സോണിയ ഗാന്ധിയുമായുള്ള പോറ്റിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയിലും അടൂര് പ്രകാശ് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അടൂര് പ്രകാശിന്റെ മൊഴിയെടുക്കുന്നത്. നേരത്തെ പോറ്റിയുടെ കൂടെയുള്ള അടൂര് പ്രകാശിന്റെ ചിത്രം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ വിമര്ശനവുമായി സി പി എം രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളയില് അന്വേഷണം ഉന്നതരിലേക്കും വേണമെന്ന് അടൂര് പ്രകാശ് ഇന്ന് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. കേസില് മുന് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്തതില് കാലതാമസം ഉണ്ടായെന്നും അതിന് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി ഉള്പ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഇടപെടലാണെന്നും അടൂര് പ്രകാശ് പറഞ്ഞിരുന്നു.