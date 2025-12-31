Connect with us

Kerala

പോലീസിനെ കബളിപ്പിച്ച് മുങ്ങിയ പ്രതി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം പിടിയില്‍

സീതത്തോട് ഗുരുനാഥന്‍ മണ്ണ് സ്വദേശിയായ പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ ഷാജി (50) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.

Published

Dec 31, 2025 5:28 pm |

Last Updated

Dec 31, 2025 5:28 pm

ചിറ്റാര്‍ | വര്‍ഷങ്ങളോളമായി പോലീസിനെയും എക്സൈസിനെയും കബളിപ്പിച്ച് ഒളിവില്‍ കഴിഞ്ഞുവന്ന പ്രതി ചിറ്റാര്‍ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി. സീതത്തോട് ഗുരുനാഥന്‍ മണ്ണ് സ്വദേശിയായ പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ ഷാജി (50) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ലൈസന്‍സ് ഇല്ലാത്ത നാടന്‍ തോക്ക് കൈവശം വച്ചതിന് ചിറ്റാര്‍ പോലീസും ചാരായം വാറ്റുന്നതിനുള്ള വാഷ് കൈവശം സൂക്ഷിച്ചതിന് എക്സൈസും പ്രതിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഒളിവില്‍ പോയ പ്രതി കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷമായി ബെല്ലാരി, സൂറത്ത് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലായി ഒളിവില്‍ കഴിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു.

തുടര്‍ച്ചയായ അന്വേഷണത്തില്‍ പ്രതി നാട്ടിലെത്തിയതായി വിവരം ലഭിച്ചു. തുടര്‍ന്ന്, ചിറ്റാര്‍പോലീസ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ജി സുരേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ എസ് ഐ. അനില്‍ കുമാര്‍, എ എസ് ഐ. അനില്‍, സി പി ഒമാരായ അജിത്ത്, സജിന്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം സീതത്തോട്ടില്‍ നിന്നും ഷാജിയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ പിന്നീട് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മതപരിവര്‍ത്തനം ആരോപിച്ച് അറസ്റ്റ്: മലയാളി വൈദികനും ഭാര്യയും ഉള്‍പ്പെടെ 12 പേര്‍ക്ക് ജാമ്യം

Kerala

പോലീസിനെ കബളിപ്പിച്ച് മുങ്ങിയ പ്രതി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം പിടിയില്‍

International

പുതുവത്സരം പിറന്നു; 2026നെ ആദ്യം വരവേറ്റത് കിരിബാത്തി ദ്വീപ്

Kerala

ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്‍ ജനുവരി ഒന്നിന് ശബരിമല സന്ദര്‍ശിക്കും

National

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മലയാളി ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്റെ അറസ്റ്റ്; അപലപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: എസ് ഐ ടി തന്റെ മൊഴിയെടുക്കുമെന്ന വാര്‍ത്ത വ്യാജമെന്ന് അടൂര്‍ പ്രകാശ്

Kerala

ഇസ്‌റാഈലില്‍ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ മരിച്ച വയനാട് സ്വദേശിയുടെ ഭാര്യയും മരിച്ചു