Connect with us

Kerala

ഇസ്‌റാഈലില്‍ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ മരിച്ച വയനാട് സ്വദേശിയുടെ ഭാര്യയും മരിച്ചു

സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി കോളിയാടി പെലക്കുത്ത് സ്വദേശി ജിനേഷ് പി സുകുമാരന്റെ (38) ഭാര്യ വയനാട് കോളേരി സ്വദേശി രേഷ്മ (34)യാണ് മരിച്ചത്.

Published

Dec 31, 2025 3:48 pm |

Last Updated

Dec 31, 2025 3:48 pm

സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി | ഇസ്‌റാഈലില്‍ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ വയനാട് സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി കോളിയാടി പെലക്കുത്ത് സ്വദേശി ജിനേഷ് പി സുകുമാരന്റെ (38) ഭാര്യയും മരിച്ചു. വയനാട് കോളേരി സ്വദേശി രേഷ്മ (34)യാണ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത്. വിഷം ഉള്ളില്‍ചെന്ന നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ രേഷ്മയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു.

അഞ്ചുമാസം മുമ്പാണ് ഇസ്‌റാഈലില്‍ കെയര്‍ഗിവറായി ജോലിചെയ്യുകയായിരുന്ന ജിനേഷിനെയും വീട്ടുടമയായ വയോധികയെയും ദുരൂഹസാഹചര്യത്തില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. വയോധികയെ കുത്തേറ്റ നിലയിലും ജിനേഷിനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലുമാണ് കണ്ടത്. മരണത്തിനു പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമല്ല.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. അത്തരം ചിന്തകളുളളപ്പോള്‍ ‘ദിശ’ ഹെല്‍പ് ലൈനില്‍ വിളിക്കുക. Toll free helpline number: 1056, 04712552056).

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മതപരിവര്‍ത്തനം ആരോപിച്ച് അറസ്റ്റ്: മലയാളി വൈദികനും ഭാര്യയും ഉള്‍പ്പെടെ 12 പേര്‍ക്ക് ജാമ്യം

Kerala

പോലീസിനെ കബളിപ്പിച്ച് മുങ്ങിയ പ്രതി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം പിടിയില്‍

International

പുതുവത്സരം പിറന്നു; 2026നെ ആദ്യം വരവേറ്റത് കിരിബാത്തി ദ്വീപ്

Kerala

ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്‍ ജനുവരി ഒന്നിന് ശബരിമല സന്ദര്‍ശിക്കും

National

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മലയാളി ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്റെ അറസ്റ്റ്; അപലപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: എസ് ഐ ടി തന്റെ മൊഴിയെടുക്കുമെന്ന വാര്‍ത്ത വ്യാജമെന്ന് അടൂര്‍ പ്രകാശ്

Kerala

ഇസ്‌റാഈലില്‍ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ മരിച്ച വയനാട് സ്വദേശിയുടെ ഭാര്യയും മരിച്ചു