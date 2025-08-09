Connect with us

Kerala

കോഴിക്കോട് തടമ്പാട്ട്താഴത്ത് വിറ്റ കോഴി ഇറച്ചിയില്‍ പുഴു; കടയുടമ ഒളിവില്‍

സംഭവത്തെതുടര്‍ന്ന് ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടമാര്‍ സ്ഥലത്തെത്തി കട അടപ്പിച്ചു.

Published

Aug 09, 2025 4:20 pm |

Last Updated

Aug 09, 2025 4:20 pm

കോഴിക്കോട്| കോഴിക്കോട് തടമ്പാട്ട്താഴത്തെ കോഴിക്കടയില്‍ നിന്ന് വിറ്റ കോഴി ഇറച്ചിയില്‍ പുഴുവിനെ കണ്ടെത്തിയതായി പരാതി. തടമ്പാട്ട് താഴം ഗാന്ധി പാര്‍ക്കിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഫാത്തിമ ചിക്കന്‍ സ്റ്റാളിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തെതുടര്‍ന്ന് ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടമാര്‍ സ്ഥലത്തെത്തി കട അടപ്പിച്ചു.

രാവിലെ വേങ്ങേരി സ്വദേശി അനീഷ് വാങ്ങിയ ഒരു കിലോ കോഴി ഇറച്ചിയാണ് പുഴുവരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടത്. ഇറച്ചിയ്ക്ക് ദുര്‍ഗന്ധവുമുണ്ടായിരുന്നു. കടയില്‍ രണ്ട് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. പുഴുവരിച്ച ഇറച്ചി ഇവരെ കാണിച്ചപ്പോള്‍, തങ്ങളല്ല ഇത് വിറ്റതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്.

ഫാത്തിമ ചിക്കന്‍ സ്റ്റാളിനെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഒമ്പതാം വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലര്‍ നിഖില്‍ പറഞ്ഞു. വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ കടയുടമ റിയാസ് ഒളിവിലാണ്.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Educational News

മഅദിന്‍ അക്കാദമിയില്‍ സൗജന്യ പി എസ് സി പരിശീലനം: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Kerala

ചിറ്റൂര്‍ പുഴയിലെ ഷണ്‍മുഖം കോസ് വേയുടെ ഓവില്‍ കുടുങ്ങി വിദ്യാര്‍ഥി മരിച്ചു; കാണാതായ ആള്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍

Kerala

വോട്ട് ക്രമക്കേട്: സുരേഷ്ഗോപിയും കുടുംബവും വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ മാത്രം തൃശൂരില്‍ താമസിച്ചു; ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ്

Kerala

ഇ സന്തോഷ് കുമാറിനും സലിന്‍ മാങ്കുഴിയ്ക്കും മലയാറ്റൂര്‍ പുരസ്‌കാരം

Kerala

കോഴിക്കോട് തടമ്പാട്ട്താഴത്ത് വിറ്റ കോഴി ഇറച്ചിയില്‍ പുഴു; കടയുടമ ഒളിവില്‍

National

രാജ്യത്ത് അംഗീകാരമില്ലാത്ത 334 പാര്‍ട്ടികളെ ഒഴിവാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍; കേരളത്തില്‍ നിന്ന് ഏഴ് പാര്‍ട്ടികള്‍

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് മതില്‍ ഇടിഞ്ഞുവീണ് അപകടം; രണ്ട് കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഏഴ് പേര്‍ മരിച്ചു