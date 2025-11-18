Connect with us

Kerala

ശബരിമല തീര്‍ഥാടകര്‍ സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞു; നാലുപേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നുള്ള 33 തീര്‍ഥാടകരുമായി യാത്ര ചെയ്ത ബസ്സാണ് മറിഞ്ഞത്.

Nov 18, 2025 3:49 pm

Nov 18, 2025 3:49 pm

കണമല | ശബരിമല തീര്‍ഥാടകര്‍ സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞു. അപകടത്തില്‍ നാലുപേര്‍ക്ക് നിസ്സാര പരുക്കേറ്റു. കോട്ടയം കണമലയിലാണ് സംഭവം. കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നുള്ള 33 തീര്‍ഥാടകരുമായി യാത്ര ചെയ്ത ബസ്സാണ് മറിഞ്ഞത്.

കര്‍ണാടക ഭന്ദിയാ ജില്ലയില്‍ കെആര്‍ പേട്ട താലൂക്കിലെ കിരണ്‍ (21), ഭരത് (22), നാഗേഷ് (45), ലിങ്കരാജ് (42) എന്നിവര്‍ക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇറക്കത്തില്‍ വച്ച് ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ബസ് മണ്‍തിട്ടയിലിടിച്ച് റോഡിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു.

പരുക്കേറ്റവരെ മുണ്ടക്കയത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

