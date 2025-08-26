Connect with us

Kerala

വടകരയില്‍ ബസും കണ്ടെയ്‌നര്‍ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; 16 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

പരുക്കേറ്റവരെ വടകരയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Published

Aug 26, 2025 9:35 pm |

Last Updated

Aug 26, 2025 9:35 pm

കോഴിക്കോട്  \ വടകരയില്‍ സ്വകാര്യ ബസും കണ്ടെയ്‌നര്‍ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ 16 പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. പരുക്കേറ്റവരെ വടകരയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

കോഴിക്കോട് നിന്ന് കണ്ണൂരിലേയ്ക്ക് പോകുകയായിരുന്നു ബസും എതിര്‍ ദിശയില്‍ വന്ന ലോറിയുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് ദേശീയ പാതയില്‍ ഗതാഗത തടസമുണ്ടായി

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി; ജഡ്ജി വി ഉദയകുമാറിന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

Kerala

ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ പൊള്ളലേല്‍പ്പിച്ചു; അധ്യാപികക്കെതിരെ കേസ്

Kerala

പിപി ദിവ്യക്കെതിരായ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന പരാതി; അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി തേടിയതായി വിജിലന്‍സ്

Kerala

വടകരയില്‍ ബസും കണ്ടെയ്‌നര്‍ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; 16 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

മാഹിയില്‍ നിന്നും കടത്തിയ 39 ലിറ്റര്‍ മദ്യവുമായി ഒരാള്‍ പിടിയില്‍

Kerala

കേരളത്തില്‍ കൊടുക്കുന്ന അരി മുഴുവന്‍ മോദിയുടേത്; ഒരു മണി പോലും പിണറായിയുടേതില്ല: കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോര്‍ജ് കുര്യന്‍

Alappuzha

ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റില്‍ കഞ്ചാവ് കടത്താന്‍ ശ്രമം; രണ്ടുപേര്‍ പിടിയില്‍