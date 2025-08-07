Kerala
മുതലപ്പൊഴിയില് മത്സ്യബന്ധനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരവേ വള്ളം അപകടത്തില്പ്പെട്ടു; തൊഴിലാളികള്ക്ക് പരുക്ക്
അഴിമുഖത്തെ ശക്തമായ തിരയാണ് അപകട കാരണം
തിരുവനന്തപുരം| മുതലപ്പൊഴിയില് മത്സ്യബന്ധനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരവേ വള്ളം അപകടത്തില്പ്പെട്ടു.വള്ളത്തില് അഞ്ചു തൊഴിലാളികള് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി. പരുക്കേറ്റ രണ്ടു പേരെ പെരുമാതുറയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശികളായ നിക്സണ്, വിനീത് എന്നിവര്ക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്.
അഴിമുഖത്തെ ശക്തമായ തിരയാണ് അപകട കാരണം. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി ഔസേപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇന്ഫന്റ് ജീസസ്സ് എന്ന വള്ളമാണ് മറിഞ്ഞത്. ഒരാഴ്ചക്കിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന 6-ാമത്തെ അപകടമാണിത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
അരുന്ധതി റോയ്, എ ജി നൂറാനി അടക്കമുള്ളവരുടെ 25 പുസ്തകങ്ങള് ജമ്മു കശ്മീര് സര്ക്കാര് നിരോധിച്ചു
Uae
ഏകീകൃത ആരോഗ്യ ലൈസൻസിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അടുത്ത വർഷം നിലവിൽ വരും
National
തിരുപ്പൂരില് ഏറ്റുമുട്ടല് കൊലപാതകം; എസ്ഐയെ വെട്ടിക്കൊന്ന കേസിലെ പ്രതി പോലീസുമായുളള ഏറ്റുമുട്ടലില് കൊല്ലപ്പെട്ടു
National
മേഘ വിസ്ഫോടനം; ഉത്തരാഖണ്ഡില് കുടുങ്ങിയ മലയാളികള് സുരക്ഷിതരെന്ന് വിവരം
Kerala
കൊല്ലത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട പിക്കപ്പ് വാന് ബസ് കാത്തു നിന്ന യുവതികളെയും ഓട്ടോറിക്ഷയെയും ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചു; രണ്ടു മരണം
Kerala
മുതലപ്പൊഴിയില് മത്സ്യബന്ധനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരവേ വള്ളം അപകടത്തില്പ്പെട്ടു; തൊഴിലാളികള്ക്ക് പരുക്ക്
International