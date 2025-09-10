മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ്, സ്ലിം മോഡൽ, കിടു ക്യാമറ; പൊളിക്കും ഐഫോൺ 17 സീരീസ്!

Editors Pick
മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ്, സ്ലിം മോഡൽ, കിടു ക്യാമറ; പൊളിക്കും ഐഫോൺ 17 സീരീസ്!
കാലിഫോർണിയ | ടെക് പ്രേമികളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് ഏറ്റവും പുതിയ ഐഫോൺ സീരീസ് ആപ്പിൾ ഇന്നലെ പുറത്തിറക്കി. കാലിഫോർണിയയിലെ കുപ്പർട്ടിനോയിലുള്ള ആപ്പിൾ പാർക്കിലെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് തിയേറ്ററിൽ നടന്ന അവേ ഡ്രോപ്പിംഗ് (Awe Dropping) എന്ന് പേരിട്ട ലോഞ്ച് ഇവന്റിലാണ് പുതിയ സീരീസ് ആപ്പിൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. മുൻമോഡലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈനോട് കൂടിയും മികച്ച അപഗ്രേഡോടു കൂടിയുമാണ് ആപ്പിൾ ഐ ഫോൺ 17 സീരീസ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സ് മോഡലുകൾക്കൊപ്പം ഐഫോൺ എയർ എന്ന പുതിയ ഒരു മോഡലും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നിരവധി സവിശേഷതകളോട് കൂടിയതാണ് ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ സീരീസ് ഫോണുകൾ. ഡിസൈൻ മുതൽ ചിപ്പ്സെറ്റ് വരെ അടിമുടി പരിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ ക്യാമറയും വേപ്പർ ചേംബർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റവും മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫും ഐഫോൺ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു.
ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഐഫോണിലെ അഞ്ച് പുതിയ സവിശേഷതകൾ ഇതാ:
ഐഫോൺ 17 പ്രോ ക്യാമറ സിസ്റ്റം
ക്യാമറ സംവിധാനത്തിലാണ് ഇത്തവണ ആപ്പിൾ ഏറ്റവും വലിയ അപ്ഗ്രേഡ് കൊണ്ടുവന്നത്. 48 മെഗാപിക്സൽ സെൻസറുകളോട് കൂടിയ മൂന്ന് ക്യാമറകളാണ് ഫോണിൽ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐഫോൺ 17 പ്രോയിൽ 48 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി ഷൂട്ടർ, 48 മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാവൈഡ് സെൻസർ, 48 മെഗാപിക്സൽ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് എന്നിവയുള്ള ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമുണ്ട്.
ഐഫോണിൽ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ സൂം എന്ന സവിശേഷതയും ഐഫോൺ 17 പ്രോയിലുണ്ട്. 200 മില്ലിമീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വരെ എത്താനാവുന്ന ടെട്രാപ്രിസം ലെൻസിന് 56 ശതമാനം വലിയ സെൻസറും 8x ഒപ്റ്റിക്കൽ-ക്വാളിറ്റി സൂമും ഉണ്ട്.
മുൻവശത്ത്, ഐഫോൺ 17 പ്രോയ്ക്ക് 18 മെഗാപിക്സൽ സെന്റർ സ്റ്റേജ് ക്യാമറ ലഭിക്കുന്നു, ഇത് ഫോട്ടോകളെ ചലനാത്മകമായി ഫ്രെയിം ചെയ്യുകയും ഫ്രെയിമിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ചേരുമ്പോൾ കാഴ്ചയുടെ മണ്ഡലം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അലുമിനിയം യൂണിബോഡി ഡിസൈൻ
ഐഫോൺ 17 പ്രോ മുൻഗാമികളുടെ ടൈറ്റാനിയം ഡിസൈൻ ഉപേക്ഷിച്ച് ഹീറ്റ്-ഫോർജ്ഡ് അലുമിനിയം യൂണിബോഡി ഡിസൈനിലാണ് സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ബാറ്ററി ശേഷി, ഈട് എന്നിവ പരമാവധിയാക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഭാരം കുറഞ്ഞ എയ്റോസ്പേസ്-ഗ്രേഡ് 7000-സീരീസ് അലുമിനിയം അലോയ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ബ്രഷ്ഡ് അലുമിനിയം ഡിസൈൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മികച്ച പ്രകടനവും ബാറ്ററി ശേഷിയും നിലനിൽപ്പും ഉറപ്പാക്കുന്ന ഈ ഡിസൈൻ ‘ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ഐഫോൺ മോഡലുകൾ’ ആണെന്ന് ആപ്പിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. കോസ്മിക് ഓറഞ്ച് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. ക്യാമറ ഐലൻഡിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റോയാണ് പുതിയ ഡിസൈനിലുള്ളത്. ഇത് ബാറ്ററിക്കായി കൂടുതൽ സ്ഥലം നൽകുന്നു.
വേപ്പർ ചേമ്പർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം
വേപ്പർ ചേമ്പർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റവുമായി വരുന്ന ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണാണ് ഐഫോൺ 17 പ്രോ. ഡീയോണൈസ്ഡ് വാട്ടർ സീൽ ചെയ്ത വേപ്പർ ചേമ്പർ A19 പ്രോയെ തണുപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഫോണിന്റെ താപനില നിയന്ത്രിച്ച് ഉയർന്ന പ്രകടനം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
ഐഫോൺ 17 പ്രോയുടെ അലുമിനിയം അലോയ് ചേസിസിന്, കമ്പനി മുമ്പ് ഐഫോൺ പ്രോ മോഡലുകൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടൈറ്റാനിയത്തേക്കാൾ 20 മടങ്ങ് കൂടുതൽ താപ ചാലകതയുണ്ടെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
കരുത്തുറ്റ ബാറ്ററി
ഇതുവരെയുള്ള ഐഫോൺ സീരീസുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ് ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സിനുണ്ടെന്ന് ആപ്പിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഐഫോൺ 15 പ്രോ മാക്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സ് ഒരു ഫുൾചാർജിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ അധികസമയം ഉപയോഗിക്കാനാകും.
ഐഫോൺ 17 പ്രോ 31 മണിക്കൂർ വരെ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം മുൻനിര പ്രോ മാക്സ് മോഡൽ 37 മണിക്കൂർ വരെ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് നൽകുമെന്നാണ് അവകാശവാദം. യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി കേബിളിൽ 40W അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലുള്ള അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ ഫോണുകൾ 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 50 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. മാഗ്സേഫ് ചാർജറുമായി ജോടിയാക്കിയ 30W അഡാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലുള്ള ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് ഐഫോൺ 17 പ്രോ 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 50 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാനാകും.
ഐഫോൺ 17 പ്രോ ഡിസ്പ്ലേ
പുതിയ ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സ് മോഡലുകൾക്ക് സൂപ്പർ റെറ്റിന എക്സ്ഡിആർ (Super Retina XDR) ഡിസ്പ്ലേയാണുള്ളത്. ഈ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി സെറാമിക് ഷീൽഡ് 2 (Ceramic Shield 2) ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ആപ്പിൾ പ്രത്യേകം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരുതരം കോട്ടിംഗ് ആണ്, ഇതിന് മൂന്നിരട്ടി മികച്ച പോറൽ പ്രതിരോധശേഷിയുണ്ടെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, വെളിച്ചം തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്നത് കുറച്ച് (ആന്റി-റിഫ്ലക്ഷൻ) കാഴ്ച കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഐഫോൺ 17 പ്രോ മോഡലിന് 6.3 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനും, പ്രോ മാക്സ് മോഡലിന് 6.9 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയുമാണുള്ളത്.
ഈ പുതിയ പ്രോ മോഡലുകളിലെ പ്രോമോഷൻ (ProMotion) ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉണ്ട്, അത് എപ്പോഴും ഓൺ (always-on) ഫീച്ചറിനെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പരമാവധി തെളിച്ചം 3000 നിറ്റ്സ് വരെയാണ്, ഇത് ഒരു ഐഫോണിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്. ഈ പുതിയ ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള വെളിച്ചത്തിൽ പോലും രണ്ട് മടങ്ങ് മികച്ച കോൺട്രാസ്റ്റ് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആപ്പിൾ പറയുന്നു.
ഐഫോൺ 17 പ്രോയിലെ ഒഎൽഇഡി (OLED) ഡിസ്പ്ലേയുടെ റെസല്യൂഷൻ 2622×1206 പിക്സലാണ്, അതേസമയം പ്രോ മാക്സ് മോഡലിന് 2868×1320 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനുണ്ട്. രണ്ട് മോഡലുകൾക്കും 460 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റിയുണ്ട്. ഇതിന്റെ മറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ സവിശേഷതകളിൽ ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ്, എച്ച്ഡിആർ (HDR) പിന്തുണ, ട്രൂ ടോൺ (True Tone), കൂടാതെ ഹാപ്റ്റിക് ടച്ച് (haptic touch) എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.