Connect with us

Kerala

ബെംഗളൂരു - എറണാകുളം വന്ദേ ഭാരത് ഉദ്ഘാടനം നാളെ; സര്‍വീസ് 11 മുതല്‍

എട്ട് കോച്ചുകളുള്ള ട്രെയിന്‍ ബുധന്‍ ഒഴികെ ആഴ്ചയില്‍ ആറ് ദിവസം സര്‍വീസ് നടത്തും

Published

Nov 07, 2025 10:07 pm |

Last Updated

Nov 07, 2025 11:07 pm

തിരുവനന്തപുരം |  കേരളത്തിന് പുതുതായി അനുവദിച്ച ബെംഗളൂരു – എറണാകുളം വന്ദേ ഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ് (26651/26652) ട്രെയിനിന്റെ ഫ്‌ലാഗ് ഓഫ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 8.15 ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിംഗിലൂടെ നിര്‍വഹിക്കും. സര്‍വീസ് 11 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് റെയില്‍വേ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷന്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

എട്ട് കോച്ചുകളുള്ള ട്രെയിന്‍ ബുധന്‍ ഒഴികെ ആഴ്ചയില്‍ ആറ് ദിവസം സര്‍വീസ് നടത്തും. ബെംഗളുരുവില്‍ രാവിലെ 5.10 ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിന്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.50 ന് എറണാകുളത്ത് എത്തും. തിരികെയുള്ള സര്‍വീസ് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.20 ന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 11 ന് ബംഗളൂരുവില്‍ എത്തും.

എറണാകുളം ജംഗ്ഷന്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അര്‍ലേക്കര്‍, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍, റെയില്‍വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്, കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിമാരായ സുരേഷ് ഗോപി, ജോര്‍ജ് കുര്യന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ സംബന്ധിക്കും

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

തൃശൂരില്‍ വ്യാപാരി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവം; പ്രധാന പ്രതി മുംബൈയില്‍ പിടിയില്‍

Kerala

ഫ്രഷ് കട്ട് അറവ് മാലിന്യ സംസ്‌കരണ കേന്ദ്രം; നിരോധനാജ്ഞ 13വരെ നീട്ടി

Kerala

ബെംഗളൂരു - എറണാകുളം വന്ദേ ഭാരത് ഉദ്ഘാടനം നാളെ; സര്‍വീസ് 11 മുതല്‍

Kerala

കവര്‍ച്ച കേസ് പ്രതി പോലീസ് ജീപ്പില്‍ നിന്നും ചാടിപ്പോയി

National

സാങ്കേതിക തകരാര്‍; ഡല്‍ഹി വിമാനത്താവളത്തില്‍ വൈകിയത് 800 വിമാന സര്‍വീസുകള്‍

Kerala

പത്തനംതിട്ടയില്‍ ഡിവൈഎഫ്‌ഐ പ്രവര്‍ത്തകന് വെട്ടേറ്റു

Kerala

ബസ് യാത്രക്കിടെ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ ആള്‍ പിടിയില്‍