Kerala
ബാലരാമപുരം കൊല; ശ്രീതുവിന്റെ ക്രിമിനല് ബന്ധം കണ്ടെത്തി
ശ്രീതുവിനെ ജാമ്യത്തിലിറക്കിയത് വലിയതുറ സ്റ്റേഷനില് എം ഡി എം എ കേസിലെ പ്രതിയായ സ്ത്രീ
തിരുവനന്തപുരം | ബാലരാമപുരത്ത് രണ്ടു വയസുള്ള സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ ശ്രീതുവിന്റെ ക്രിമിനല് ബന്ധങ്ങള് പുറത്ത്. ജയിലില് കഴിയുമ്പോള് ലഹരി, മോഷണ കേസുകളിലെ പ്രതികളുമായി ശ്രീതു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തി.
ശ്രീതുവിനെ ജാമ്യത്തിലിറക്കിയത് വലിയതുറ സ്റ്റേഷനില് എം ഡി എം എ കേസിലെ പ്രതിയായ സ്ത്രീയാണ്. പുറത്തിറങ്ങിയ ശ്രീതു മോഷണ കേസിലെ പ്രതിയെ ജാമ്യത്തിലിറക്കി. ശ്രീതു കൊഴിഞ്ഞാപ്പാറയില് താമസിച്ചത് മോഷണ കേസ് ദമ്പതികള്ക്കൊപ്പമാണ്. മോഷണ പണം കൊണ്ട് ആര്ഭാടജീവിതം നയിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു.
പോലീസിന്റെ നിര്ണായകമായ ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് ശ്രീതു മൗനം തുടര്രുകയാണ്. കുട്ടിയെ സഹോദരന് കിണറ്റിലിട്ടത് ശ്രീതുവിന്റെ അറിവോടെ തന്നെയെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. കുട്ടിയെ കിണറ്റിലിട്ട ശേഷം വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധതിരിക്കാന് മുറിയില് തീയിട്ടു. മെത്തയും ഷൂസുമാണ് തീയിട്ടത്. ഒന്നാം പ്രതി ഹരികുമാര് തീയിടുമ്പോള് ശ്രീതുവിന് ഇക്കാര്യം അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. ശ്രീതുവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില് വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യും. തിങ്കളാഴ്ച മൂന്ന് ദിവസത്ത കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നല്കും. ജനുവരി 30നാണ് കുട്ടിയെ വീടിനടുത്ത കിണറ്റില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
സഹോദരിയുമായുള്ള വഴിവിട്ട ബന്ധത്തിന് കുട്ടി തടസ്സമായപ്പോള് ഹരികുമാര് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് നിലവിലുള്ള കേസ്. നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിസമ്മതിച്ച് ശ്രീതു കുട്ടിയുടെ അമ്മാവന് ഹരികുമാറിനെ നേരത്തെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ശ്രീതുവിനെതിരെ നേരത്തെ വഞ്ചനാ കേസ് മാത്രമായിരുന്നു രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്. കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീതു നുണപരിശോധനക്ക് വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. ശ്രീതുവിന്റെയും ഹരികുമാറിന്റെയും മൊബൈല് ഫോണുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയില് ഇരുവരും തമ്മില് അസാധാരണ ബന്ധമുള്ളതായും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.