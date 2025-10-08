Kerala
താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ആക്രമണം; മിന്നല് പണിമുടക്ക് നടത്തി ഡോക്ടര്മാര്
താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് അത്യാഹിത വിഭാഗമുള്പ്പെടെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും നിര്ത്തിവച്ചു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എല്ലാ സര്ക്കാര് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെയും ഡോക്ടര്മാര് പണിമുടക്കും.
കോഴിക്കോട് | താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് ഡോക്ടറെ വെട്ടിപ്പരുക്കേല്പ്പിച്ചതില് പ്രതിഷേധിച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് ഡോക്ടര്മാരുടെ മിന്നല് പണിമുടക്ക്. ജില്ലയിലെ എല്ലാ സര്ക്കാര് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെയും ഡോക്ടര്മാര് പണിമുടക്കും.
ജില്ലയിലെ ആശുപത്രികളില് അത്യാഹിത വിഭാഗം ഒഴികെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ബഹിഷ്കരിക്കും.
താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് അത്യാഹിത വിഭാഗമുള്പ്പെടെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും നിര്ത്തിവച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശില്പത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്വര്ണം: മുന് തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവര്
Kerala
കെ എസ് ആര് ടി സി ബസ്സില് യാത്രക്കാരന് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു
Kerala
കോട്ടയം എം സി റോഡില് വാഹനാപകടം: കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ പിക്കപ്പ് വാന് ജീവനക്കാരന് മരിച്ചു
Kerala
താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ആക്രമണം; മിന്നല് പണിമുടക്ക് നടത്തി ഡോക്ടര്മാര്
Kerala
ഡോക്ടര്ക്ക് വെട്ടേറ്റ സംഭവം: അപലപിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി, ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി കെ ജി എം ഒ എ
Kerala
ആലുവയില് കടന്നല് കുത്തേറ്റ് വയോധികന് മരിച്ചു
Kerala