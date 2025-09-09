ആപ്പിൾ പ്രേമികളെ ഇതിലേ ഇതിലേ..; ആപ്പിൾ ലോഞ്ച് ഇവന്റ് അൽപ സമയത്തിനകം; ഐഫോൺ 17 ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ലോഞ്ചുകൾ

Business
ആപ്പിൾ പ്രേമികളെ ഇതിലേ ഇതിലേ..; ആപ്പിൾ ലോഞ്ച് ഇവന്റ് അൽപ സമയത്തിനകം; ഐഫോൺ 17 ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ലോഞ്ചുകൾ
പുതിയ ഐഫോൺ 17 സീരീസ്, ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 11, മൂന്നാം തലമുറ എയർ പോഡ്സ് പ്രോ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും
കാലിഫോർണിയ | ടെക് ഭീമൻ ആപ്പിളിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹാർഡ്വെയർ ലോഞ്ച് ഇവന്റ് ഇന്ന് നടക്കും. അവേ ഡ്രോപ്പിംഗ് (Awe Dropping) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഇവന്റിൽ പുതിയ ഐഫോൺ 17 സീരീസ്, ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 11, മൂന്നാം തലമുറ എയർ പോഡ്സ് പ്രോ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും. കൂടാതെ, ഐ ഒഎസ് 26, ഐപാഡ് ഒ എസ് 26 തുടങ്ങിയ പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ റിലീസ് തീയതികളും പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യൻ സമയം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 10:30-ന് (10am PT) ആണ് ലോഞ്ച് ഇവന്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്. കാലിഫോർണിയയിലെ കുപ്പർട്ടിനോയിലുള്ള ആപ്പിൾ പാർക്കിലെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് തിയേറ്ററിലാണ് പരിപാടി. ഇവന്റ് ആപ്പിളിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലും യൂട്യൂബ് ചാനലിലും തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യും. സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, ടാബ്ലെറ്റുകൾ, സ്മാർട്ട് ടിവികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ആപ്പിൾ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപകരണങ്ങളിൽ ലഭ്യമായ ആപ്പിൾ ടി വി ആപ്പിലൂടെയും പരിപാടി തത്സമയം കാണാം.
ഐഫോൺ 17 ലൈനപ്പിൽ നാല് പുതിയ മോഡലുകളാണ് ആപ്പിൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത. ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സ്, ഒപ്പം പുതിയ ഐഫോൺ 17 എയർ എന്നിവയായിരിക്കും ഇവ. ഐഫോൺ 16 പ്ലസ്-ന് പകരമായി വരുന്ന ഈ പുതിയ മോഡൽ, ആപ്പിളിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കനം കുറഞ്ഞ ഫോണായിരിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
ഐഫോൺ 17 സീരീസിന് പുറമെ, മൂന്ന് പുതിയ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളും ആപ്പിൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 11, വാച്ച് അൾട്ര 3, വാച്ച് എസ് ഇ 3 എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.
രണ്ടാം തലമുറ മോഡൽ പുറത്തിറങ്ങി മൂന്ന് വർഷത്തിനുശേഷം എയർപോഡ്സ് പ്രോ (മൂന്നാം തലമുറ) എത്തുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഹൃദയമിടിപ്പ് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പുതിയ അപ്ഗ്രേഡുകൾ ഇതിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
