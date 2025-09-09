Connect with us

Kerala

അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം; കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ചികിത്സയിലുള്ള രണ്ട് പേരുടെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരം

മലപ്പുറം, കാസര്‍കോട് സ്വദേശികളുടെ നിലയാണ് ഗുരുതരമായി തുടരുന്നത്.

Published

Sep 09, 2025 8:37 am |

Last Updated

Sep 09, 2025 8:37 am

കോഴിക്കോട്| അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന രണ്ട് പേരുടെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരം. മലപ്പുറം, കാസര്‍കോട് സ്വദേശികളുടെ നിലയാണ് ഗുരുതരമായി തുടരുന്നത്. ഇവര്‍ വെന്റിലേറ്ററിലാണുള്ളത്. ഇവരുള്‍പ്പെടെ അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് ഒന്‍പത് പേരാണ് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്.

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച താമരശ്ശേരി സ്വദേശിയായ ഏഴ് വയസുകാരനെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്നലെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു മാസത്തിനിടെ അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് അഞ്ചു പേരാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ മരിച്ചത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം; കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ചികിത്സയിലുള്ള രണ്ട് പേരുടെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരം

National

ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്; വോട്ടെടുപ്പ് രാവിലെ 10 മുതല്‍ വൈകീട്ട് അഞ്ചു വരെ

Kerala

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ഓണം വാരാഘോഷത്തിന് ഇന്ന് സമാപനം

From the print

മിനി ലോകകപ്പ്

From the print

ബിഹാര്‍ വോട്ടര്‍പ്പട്ടിക: ആധാര്‍ പരിഗണിക്കണം

National

പൊതുക്രമസമാധാനം തകര്‍ക്കുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍; ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഏക എ എ പി എം എല്‍ എ. മെഹ്‌രാജ് മാലിക് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ഓപറേഷന്‍ ഡി ഹണ്ട്: 49 പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍, 46 കേസുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു