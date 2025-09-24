Kerala
വൃദ്ധയെ പീഡിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ച പ്രതി പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് ജിവനൊടുക്കാന് ശ്രമിച്ചു
69 കാരിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിലാണ് പറണ്ടോടു സ്വദേശിയായ പ്രതി നജീബിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്
തിരുവനന്തപുരം | വിതുരയില് വൃദ്ധയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തില് ആര്യനാട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതി നജീബ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സെല്ലില് ആണ് ജീവനൊടുക്കാന് ശ്രമിച്ചു. അടിവസ്ത്രത്തിലെ ഇലാസ്റ്റിക് വള്ളി ഉപയോഗിച്ച് ഇയാള് സ്വയം കഴുത്തില് മുറുക്കുകയായിരുന്നു.
ഇത് ശ്രദ്ധയില് പെട്ടപോലീസ് സെല് തുറന്ന് അഴിച്ചുമാറ്റുകയായിരുന്നു. കാട്ടാക്കട ഡിവൈ എസ് പി റാഫി സ്റ്റേഷനിലെത്തി പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു. 69 കാരിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിലാണ് പറണ്ടോടു സ്വദേശിയായ പ്രതി നജീബിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. മലയടി ഉന്നതിയില് താമസിക്കുന്ന വൃദ്ധയാണ് പീഡനത്തിനിരയായത്.
ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. പുറത്ത് പോയ വയോധികയുടെ ഭര്ത്താവ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള് ഭാര്യയെ നജീബ് ഉപദ്രവിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. തുടര്ന്ന് ഇയാളെ തടഞ്ഞു വെച്ച് ബഹളം കൂട്ടി നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു.