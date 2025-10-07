Uae
ആക്സസ് എബിലിറ്റീസ് എക്സ്പോ തുടങ്ങി
50 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 270 പ്രദർശകർ പങ്കെടുക്കുന്നു
ദുബൈ|ആക്സസ് എബിലിറ്റീസ് എക്സ്പോയുടെ ഏഴാം പതിപ്പ് ദുബൈ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ ആരംഭിച്ചു. മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ 50 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 270 പ്രദർശകർ അണിനിരക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 15,000-ൽ അധികം സന്ദർശകരെ എക്സ്പോ ആകർഷിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെയും ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ളവരുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യവും സാമൂഹിക ഉൾപ്പെടുത്തലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സഹായക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും നവീകരണങ്ങളുടെയും വിപുലമായ ശേഖരം പ്രദർശനത്തിലുണ്ട്. ധരിക്കാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ, സ്മാർട്ട് സംവിധാനങ്ങൾ, സംവേദനാത്മക ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, നൂതന കൃത്രിമ അവയവങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിവിധ സംഘടനകൾ, പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ രൂപപ്പെടുത്തിയ സംരംഭങ്ങളും സേവനങ്ങളും വേദിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തും.